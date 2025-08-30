Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedades en la Ciudad Deportiva del Castellón

Las obras siguen cumpliendo plazos y la nueva zona de entrenamientos del conjunto albinegro mejora su imagen

Así luce la nueva Ciudad Deportiva del Castellón a finales de agosto

Así luce la nueva Ciudad Deportiva del Castellón a finales de agosto

Ver galería

Así luce la nueva Ciudad Deportiva del Castellón a finales de agosto / Toni Losas

I. Sales

Castellón

Mientras el primer equipo del CD Castellón entrena en la nueva Ciudad Deportiva de Borriol, sigue escuchándose el ruido del motor de los camiones que trabajan a destajo. Las obras de las nuevas instalaciones del club albinegro van cumpliendo sus plazos previstos y la imagen del entorno mejora prácticamente día a día.

El césped ha mejorar considerablemente y el primer equipo de Johan Plat ya trabaja con asiduidad allí.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents