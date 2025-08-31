Adam Jakobsen, el último delantero relacionado con el Castellón

Ha sido anunciarse el traspaso de David Flakus al Real Murcia este domingo y empezar a sonar nombres de delanteros vinculados al CD Castellón. Pero, de todos los que han ido saliendo, el de Adam Jakobsen empieza a sonar con mucha fuerza. El futbolista, de 26 años, es la estrella del IF Brommapojkarna y desde Dinamarca ya se da por hecha su salida rumbo a la Segunda División española.

Y todo porque, tal y como recogen distintos medios del país, el club albinegro echaría el resto por este delantero centro el último día de mercado y estaría dispuesto a pagar, siempre según los medios daneses, cerca de 1,8 millones de euros por Jakobsen. Aunque en su club eran reacios a dejar salir al ariete, tal es el montante económico que se ofrecería que no habrían podido decir que no a la propuesta llegada desde Castelló en este mercado de fichajes veraniego.

Polivalencia

Jakobsen, nacido en København el 7 de abril de 1999, tiene contrato en vigor hasta junio de 2027. Ocupa la demarcación de delantero centro, pero también podría jugar como mediocentro ofensivo o extremo zurdo. Formado en las categorías inferiores del BK Frem y el Vejle BK, el futbolista danés también ha pasado por las filas del Kolding IF, el NK Celje, el FC Fredericia y el citado IF Brommapojkarna.

Con este último equipo no comenzó la liga (Allsvenskan) el pasado mes de marzo ya que se lesionó el menisco. Pero, a partir de la jornada 5, volvió a jugar y acumula ya 18 partidos oficiales, siendo titular indiscutible y habiendo marcado 8 goles y dado 4 asistencias.

Sus buenas actuaciones le habrían llevado a aparecer en la agenda de otros clubs como el Lech Poznan polaco, el Standard Lieja belga y algunos clubes holandeses, pero el Castellón podría ser su destino final.