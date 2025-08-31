Adam Jakobsen, el último delantero relacionado con el Castellón
El futbolista danés, de 26 años, es la estrella del IF Brommapojkarna
Ha sido anunciarse el traspaso de David Flakus al Real Murcia este domingo y empezar a sonar nombres de delanteros vinculados al CD Castellón. Pero, de todos los que han ido saliendo, el de Adam Jakobsen empieza a sonar con mucha fuerza. El futbolista, de 26 años, es la estrella del IF Brommapojkarna y desde Dinamarca ya se da por hecha su salida rumbo a la Segunda División española.
Y todo porque, tal y como recogen distintos medios del país, el club albinegro echaría el resto por este delantero centro el último día de mercado y estaría dispuesto a pagar, siempre según los medios daneses, cerca de 1,8 millones de euros por Jakobsen. Aunque en su club eran reacios a dejar salir al ariete, tal es el montante económico que se ofrecería que no habrían podido decir que no a la propuesta llegada desde Castelló en este mercado de fichajes veraniego.
Polivalencia
Jakobsen, nacido en København el 7 de abril de 1999, tiene contrato en vigor hasta junio de 2027. Ocupa la demarcación de delantero centro, pero también podría jugar como mediocentro ofensivo o extremo zurdo. Formado en las categorías inferiores del BK Frem y el Vejle BK, el futbolista danés también ha pasado por las filas del Kolding IF, el NK Celje, el FC Fredericia y el citado IF Brommapojkarna.
Con este último equipo no comenzó la liga (Allsvenskan) el pasado mes de marzo ya que se lesionó el menisco. Pero, a partir de la jornada 5, volvió a jugar y acumula ya 18 partidos oficiales, siendo titular indiscutible y habiendo marcado 8 goles y dado 4 asistencias.
Sus buenas actuaciones le habrían llevado a aparecer en la agenda de otros clubs como el Lech Poznan polaco, el Standard Lieja belga y algunos clubes holandeses, pero el Castellón podría ser su destino final.
