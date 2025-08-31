Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, estuvo ayer presente en el palco de autoridades de Castalia para disfrutar del encuentro entre los albinegros y el Zaragoza. Estuvo acompañada, entre otros, del propietario del club, Bob Voulgaris.

El resultado del CD Castellón, un empate a uno, no satisifizo a los aficionados orelluts, que vieron, de nuevo, cómo la falta de mordiente en ataque está lastrando a un equipo que, por lo general, está dominando los partidos.

Esto fue tema de debate en las redes sociales tras el encuentro, y en él también participó Carrasco. Fue en respuesta a un seguidor que se quejaba de que el equipo no tenía "hombre gol" ni "delantero centro de referencia".

Respuesta de la alcaldesa a un aficionado del CD Castellón. / Mediterráneo

En su mensaje, Carrasco aseguró que el club "ya ha fichado a un delantero". "Paciencia!!!", recetaba al hincha.

Lo cierto es que el CD Castellón no ha anunciado nada a este respecto, por lo que el mensaje de la alcaldesa puede ser un preludio de lo que esté por venir en las próximas horas.

Bromas

A raíz del mensaje, y en concreto de la palabra "paciencia", las bromas ya corren por las redes sociales, aludiendo a que podría ser el apellido de este hipotético delantero. Por ejemplo, Gonçalo Paciência, ariete del Sport Recife del Campeonato Brasileño.