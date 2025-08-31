El Castellón traspasa a David Flakus al Murcia y libera una ficha para contratar a un delantero

Aquí todo el mundo mueve ficha y el CD Castellón también. Y es que tras hacerse oficial el traspaso del joven delantero David Flakus al Real Murcia esta operación libera una ficha en el plantel de futbolistas albinegros y con ello el club activará la operación fichajes antes de las 23.59 horas, que será cuando se cerrará la ventana de verano del mercado de fichajes 2025. La figura de un delantero goleador sería la elegida para cubrir una demarcación de la que se está hablando mucho y no muy bien del rendimiento de los atacantes en estas tres primeras jornadas de liga.

Trascendió la semana pasada un principio de acuerdo entre el Castellón y el Real Murcia para acordar el traspaso del joven ariete esloveno, pero no había acuerdo claro a nivel económico. Desde la capital murciana, la radio autonómica Onda Regional, hablaba de una oferta cercana a los 500.000 euros. Es la versión que llega desde la Región de Murcia. Las posturas están más cerca que nunca, así que atención a las primeras horas de este lunes, 1 de septiembre. Este domingo se cerró la operación.

Poder fichar

Lo más importante para el club de la capital de la Plana es que ahora estará habilitado para poder contratar a un nuevo futbolista. Se ha pasado de 25 a 24 fichas ocupadas por la primera plantilla. Hay que tener en cuenta que en los últimos días ya se confirmaron dos salidas en calidad de cedidos. Es el caso de Albert Lottin, cedido al União Desportiva de Leiria, y de Mamadou Traoré al Teruel de Primera Federación.

Hay que recordar que David Flakus llegó al CD Castellón en verano de 2024 procedente del Hellas Verona italiano. La pasada campaña 2024/25 la empezó en el conjunto castellonense. Solo disputó 12 partidos y acumuló 350 minutos (dos goles). En enero salió cedido al Real Murcia y allí jugó 19 encuentros, con 1.374 minutos y llegó a firmar siete goles.

Gonzalo Pastor

¿Qué pasará con este joven mediocentro internacional? Hoy será el día clave para Gonzalo Pastor, que no ha ido convocado en ninguno de los tres primeros partidos de liga. Hay que tener en cuenta que el chaval de Denia tiene ficha B, por lo que no es ningún estorbo teniendo en cuenta que, si acepta tener protagonismo con el Castellón B en Segunda Federación, podrá alternar su participación con el filial y el primer equipo.