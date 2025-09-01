El Castellón traspasa al joven mediocentro Gonzalo Pastor al Famalicao portugués

El Castellón ha traspasado al joven centrocampista alicantino Gonzalo Pastor al Famalicao de la Primera División de Portugal. Una salida cantada después que el joven futbolista no entrara en ninguna de las tres convocatorias de liga, y tras conocerse hace varias semanas que tenía un futuro incierto en la escuadra castellonense, a pesar de su juventud y condición de internacional sub-23.

Un futbolista que prometía y promete. Nada más ascender al primer equipo del CD Castellón la pasada temporada consiguió la internacionalidad sub-19. Tuvo una brillante temporada (2023-24) en el juvenil A del CD Castellón, y llegó a debutar en el filial y primer equipo la pasada campaña 2024/25.

Ahora seguirá su carrera deportiva muy lejos de Castellón y de su Denia natal. Para un chaval como él a ver cómo le va esta aventura donde hay muchos españoles jugando tanto en la Primera como la Segunda lusa. Sin ir más lejos, en el centrocampista castellonense Rodrigo Alonso y el lateral vallero Álvaro Martínez militan en el Moreirense, de la máxima categoría.