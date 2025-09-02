El guiño de Voulgaris a Lucas Pérez, ¿será la guinda al mercado del Castellón?

Parece que el mercado del CD Castellón sigue más que abierto. Pese cerrarse la ventana de fichajes este pasado lunes, 1 de septiembre, todo club profesional que tenga fichas libres puede firmar a cualquier futbolista que haya quedado libre, es decir, sin equipo ni contrato, antes de la citada fecha. En el caso del conjunto albinegro, el hecho de haber inscrito como jugador del filial al italiano Tommaso De Nipoti, cedido por el Atalanta de Bérgamo italiano, posibilita que tenga disponible todavía una ficha libre, ya que solo tiene 24 inscritos del primer equipo (Michal Wilmann también posee licencia del Castellón B).

Al respecto, el presidente del Castellón, Haralabos Voulgaris, ha dejado claro este martes en redes sociales que tienen intención de cubrir esa plaza libre. Es más, el dirigente canadiense agitó a la masa social orellut al hacerle un guiño en X a todo un crack como Lucas Pérez, delantero leyenda del Deportivo, con dilatada experiencia en Primera División.

Lucas Pérez ha jugado, entre otros, en el Cádiz. / Agencias

"No hay mensaje oculto. Soy un gran admirador de Lucas desde hace mucho tiempo. Seguro que tiene muchas opciones, pero tenemos una plaza libre y él sigue sin club", dijo. ¿Será la guinda al mercado? Habrá que estar atentos porque se trataría de una incorporación de primer nivel para la Segunda División.

Dilatada experiencia

Lucas Pérez, de 36 años y natural de A Coruña (10/09/1988), que también está sonando para clubs de la categoría de plata como el Ceuta, ha militado en España en la élite del fútbol profesional (Primera División y Segunda) en el Rayo Vallecano, Deportivo de la Coruña (donde es una institución), Alavés, Elche y Cádiz. A su vez, cuenta con amplia trayectoria internacional en Grecia (PAOK de Salónica), Ucrania (Dinamo de Kiev y Karpaty Lviv), Inglaterra (Arsenal y West Ham United) y Países Bajos (PSV Eindhoven), siendo esta última su experiencia más reciente, ya que terminó con el PSV al final del ejercicio 2024/25.

Lucas Pérez ha jugado, entre otros, en el Alavés. / Agencias

El gallego acumula como profesional un total de 460 partidos, con 133 goles y 94 asistencias, dando muestras de que no solo sabe anotar, sino también dar pases de gol. Ahora habá que esperar a que el club albinegro mueva ficha por un jugador que sería la guinda al mercado en albinegro.