El mediocentro Dennis Almiñana es el gran 'refuerzo' del Castellón B

A pesar de ser uno de los mejores juveniles de la pasada campaña, todavía no había renovado

El vallero Álvaro Martí se marcha cedido al Teruel y Manu Berrocal causa baja en el filial

Dennis Almiñanase quedará en el Castellón B para jugar en Segunda Federación.

Juanfran Roca

Castellón

El Castellón B cerró su plantilla con la renovación del joven centrocampista o extremo valenciano Dennis Almiñana, un jugador que no tenía claro que iban a contar con sus servicios para esta temporada, pero en pretemporada ha jugado a un alto nivel, se ha tenido que esforzar mucho más, para encontrar el sí del técnico Pablo Hernández.

Al final, y pese a intentarlo, la dirección deportiva no cerró ningún fichaje el último día de mercado. Al final ocho incorporaciones más el ascenso de cuatro chavales del juvenil de la pasada campaña. Ha quedado definida la plantilla para el presente curso liguero. Siguen del año pasado Sergi Torner, Álex Alcira, Jorge Domingo, Toni Gabarri, Nico Font, Carlos Segura y Hugo Goñi.

Dennis Almiñana cumplirá su segunda temporada en el club, primera en el filial.

Los ocho fichajes son Juanki Ferrando (juvenil Levante), Charbel (Llanera), David Sellés (levante B), Zom a Zom y Enric Gisbert (Som Maresme), Yeray Izquierdo (Sant Andreu), Guillem Terma (Olot), Marcos Montero (Elche B) e Isi Angulo (Utebo). Suben del juvenil A Josep Díaz, Dennis Almiñana y Miguelón Ferrer.

Cesión y despedida

El centrocampista vallero Álvaro Martí ha sido cedido al CD Teruel de Primera Federación. El futbolista, que acabó su etapa juvenil, había disfrutado de muchos minutos esta pretemporada. Acabará jugando en el mismo equipo que la pasada semana fue cedido Traoré. Mientras, el lateral gallego Manu Berrocal abandonó la disciplina del filial.

El Castellón B debutará en liga este fin de semana frente al Atlético Baleares, en el Estadi Balear, el sábado a partir de las 20.00 horas.

