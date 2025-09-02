La situación de la plantilla del Castellón más allá del 30 de junio de 2026

Ahora que ya está completa la plantilla del Castellón y del resto de equipos, tras finalizar el mercado de fichajes, en el club castellonense de los 25 integrantes en la actualidad, ocho de ellos quedarán libres a partir del 30 de junio de 2026, a no ser que desde ahora a esa fecha amplíen su vinculación con la escuadra albinegra.

Por lo tanto, es el 32% de la plantilla la que quedará libre a partir del 30 de junio de 2026, y que podrá negociar su futuro a partir del 1 de enero del próximo año. O lo que es lo mismo, el 68% seguirá vinculada al club castellonense a partir de esa ficha. Eso se traduce en que de los 25 actuales componentes del primer equipo solo ocho finalizan contrato al finalizar la presente campaña y los otros 17 tendrán, mínimo, un año más de contrato con la escuadra castellonense.

La mayoría de la plantilla del CD Castellón tiene en contrato en vigor a partir de 2026 / CD Castellón

Quedarán libres cuando acaba este campa, si no renuevan sobre la marcha, Óscar Gil, Agus Sierna, Salva Ruiz, Ronaldo Pomeu, Beñat Generabarrena, Brian Cipenga, Douglas Aurelio y Jeremy Mellot. Y a los que más temporadas les quedan por cumplir en el club de la capital de la Plana son Fabrizio Brignani, Tincho Conde, Álex Calatrava y Willman (hasta junio de 2029) y Adam Jakobson (junio de 2030).

Luego están los casos de Amir, Matthys, Jeremy Mellot, Diego Barri, Israel Suero, Mamah, Markaninch y Camara que tienen contrato en vigor hasta que acabe la temporada 2026/27, mientras que Alberto Jiménez, Lucas Alcázar y Serpeta lo harán cuando concluya el campeonato 2027/28.