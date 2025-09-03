¿Cómo van a celebrar sus goles en el Castellón Jakobson y De Nipoti?

Tommaso de Nipoti y Adam Jakobson ya saben cómo celebrarán sus goles en el CD Castellón. Los dos nuevos futbolistas de la escuadra de la capital de la Plana, llegados el último día del mercado de fichajes, ya son dos más en la plantilla del equipo albinegro y, como tales, ya han protagonizado su sesión fotográfica para tener sus bustos oficiales de la presente temporada 2025/26 en Segunda División y han dejado entrever cómo celebrarán sus goles con la elástica albinegra.

Un DJ, el vuelo de un avión... ¿Quién imitará cada cosa cuando marque su primer gol en el SkyFi Castalia?

Sus perfiles

Sin lugar a dudas se espera que ambos marquen bastantes goles en su etapa en el Castellón, más si cabe teniendo en cuenta que el equipo ha pecado de falta de acierto en los metros finales en las tres primeras jornadas ligeras, en las que no ha sido capaz de vencer ninguno de sus tres partidos ante Racing de Santander, Real Valladolid y Real Zaragoza. De momento, Johan Plat ha hablado este miércoles a las mil maravillas de ambos en la rueda de prensa previa al encuentro del viernes en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba (21.30 horas).