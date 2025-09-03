Opinión | CD Castellón: Y así se seguirán tomando

Los periodistas, por lo general, ocupamos una posición privilegiada para enterarnos de cosas. Sin embargo, en lugar de explicar lo que sabemos, tendemos a situar el debate en lo que no sabemos. La culpa no es solo nuestra, pero es: existe una especie de inercia que aboca la discusión hacia la suposición. Hacia lo superficial. Hacia la cháchara.

Nos preguntáis por lo que no sabemos porque queréis saber lo que no se puede saber. Lo siento, pero si alguien os lo dice os está engañando. Cómo quedará el Castellón este fin de semana. Cómo quedará el Castellón a final de temporada. Cómo debería jugar para marcar más goles, para encajar menos, para perder menos balones, para ganar más partidos, para todo. Hace tiempo que no me importa contestar ‘no lo sé’, porque evidentemente no lo sé, y para tratar de saberlo pagan a otros, aunque lo fácil es dejarse llevar porque sumarse a la turba, en la inquietud o en la complicación, ofrece un beneficio particular e inmediato.

Y casi nunca lo correcto es lo fácil ni lo inmediato, pero a quién le importa ya lo correcto y el largo plazo. La opinión, además, es lo más barato.

Podría darme igual, pero no tanto: ocurre que esas dinámicas se enquistan en los entornos y arrastran la rutina a lo tóxico, y al final eso nos perjudica a todos. También se vive en el extremo: se pasa de la euforia al pavor en tan solo tres jornadas. En otras épocas, lo deportivo servía en el Castellón para tapar lo sustancial. Para entretenernos. Es la paradoja de la abundancia albinegra: ahora que tenemos las buenas cartas en la mano somos incapaces de ver más allá del primer árbol.

¿Por qué? Porque hablamos poco de lo que sabemos y hablamos demasiado de lo que no sabemos. Es tan simple como recordar lo que sabemos. Y esto es lo que yo sé. La sustancia.

La sustancia

Sé que el club está en una posición inusual (por lo buena), después de una inversión multimillonaria todavía más inusual (por lo muy buena). Sé que la ciudad deportiva nos elevará a otro plano. Sé que Voulgaris va en serio y solo estamos empezando.

Sé que en el Castellón todos trabajan. Sé que hay margen de mejora porque venimos de muy abajo. Sé que cada decisión se toma por algo, por una razón, y así se seguirán tomando. Sé que hay un método y un plan, y las herramientas y la voluntad para llevarlo a cabo.

Johan Plat, en la ciudad deportiva de Borriol. / Toni Losas

Sé que la derrota forma parte del juego, que no es ciencia exacta. Sé que habrá aciertos, errores y obstáculos, y habrá que pelearlo. Sé que los jugadores se esfuerzan, que el cuerpo técnico se exprime y que la dirigencia se implica. Sé que los rivales existen. Sé que en el fútbol se convive con la incertidumbre. Sé que la incertidumbre se reduce en el largo plazo.

Sé lo que nos conviene, aunque el fruto pueda tardar años: confiar, insistir y arrimar el hombro. Disfrutar de los buenos momentos y aceptar con resignación los malos ratos. Afilar la sabiduría para distinguir lo inevitable de lo que está en nuestra mano. Facilitar un Castellón adulto, separar la paja del grano, entender que el silencio es a menudo un aliado. Superar lo anecdótico y valorar todo el escenario. No dejarse embaucar por las prisas, ni por el azar, ni por los predicadores del pánico.

También sé que lo que no sé es lo que seguirán preguntando. No importa. Puedo soportarlo.