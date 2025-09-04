Directo: Córdoba - Castellón

El CD Castellón visita este viernes el Nuevo Arcángel, donde buscará su primera victoria de la temporada 2025/26 ante el Córdoba CF a partir de las 21.30 horas. El equipo que dirige Johan Plat llega a esta cita después de haber perdido ante el Racing de Santander y el Real Valladolid, y de haber empatado ante el Real Zaragoza en el SkyFi Castalia el pasado sábado.

En el conjunto de la capital de la Plana es baja el portero Romain Matthys, de baja indefinida por unos problemas en la cadera.

El choque podrá seguirse, minuto a minuto, en esta web: