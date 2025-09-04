En Directo
Directo: Córdoba - Castellón
El conjunto albinegro visita el Nuevo Arcángel este viernes a partir de las 21.30 horas
El CD Castellón visita este viernes el Nuevo Arcángel, donde buscará su primera victoria de la temporada 2025/26 ante el Córdoba CF a partir de las 21.30 horas. El equipo que dirige Johan Plat llega a esta cita después de haber perdido ante el Racing de Santander y el Real Valladolid, y de haber empatado ante el Real Zaragoza en el SkyFi Castalia el pasado sábado.
En el conjunto de la capital de la Plana es baja el portero Romain Matthys, de baja indefinida por unos problemas en la cadera.
El choque podrá seguirse, minuto a minuto, en esta web:
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- Directo | Albacete - Castellón
- Así te hemos contado la polémica derrota del Castellón en Santander en el estreno liguero (3-1)
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Luto por la muerte de José Ramón Villapún, exjugador del Castellón y muy querido en la ciudad
- Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?
- Informe | Por qué tu representante quiere que juegues en el CD Castellón
- Directo | CD Castellón - Real Zaragoza