Iván Ania ve al actual Castellón “totalmente distinto” al de la pasada temporada

Iván Ania, técnico del Córdoba, rival contra el que se enfrentará al Castellón este viernes a las 21.30 horas en el Nuevo Arcángel, que el conjunto de la capital de la Plana es un "equipo totalmente distinto" al de temporadas pasadas, con un entrenador, Johan Plat, y jugadores nuevos, y una "propuesta de menos riesgo", aunque con una presión "intensísima" que exigirá la mejor versión de su ataque.

Por todo ello, el entrenador calificó el encuentro como clave al afirmar que "la primera victoria tiene que ser este viernes" ante un rival que llega "en una situación clasificatoria idéntica" con un punto y mismo balance de goles, por lo que el objetivo es refrendar las buenas sensaciones con un resultado positivo.

Mejorar desde atrás

El entrenador asturiano se mostró satisfecho por la imagen ofrecida en el último encuentro, donde el equipo consiguió la primera "portería a cero", y afirmó que ha "vuelto a ver un equipo con identidad" y que compitió, dando una "imagen muchísimo mejor" que en la jornada anterior ante Las Palmas.

Respecto a la 'pañolada' convocada por la afición contra los arbitrajes, el entrenador pidió a sus jugadores "estar ajenos a esa situación" ya que, aunque se sienten "perjudicados", deben centrarse únicamente en el juego para conseguir el objetivo de ser "muy fuertes como local".

Habrá protesta de la afición del Córdoba por los últimos arbitrajes. / Cordoba CF

En el capítulo de disponibles, Ania anunció que recupera al defensa Rubén Alves, al mediapunta Dalisson y al extremo Diego Bri, que podría tener minutos, siendo la única baja por lesión la de Adilson, a la que se suman las ausencias de Iker Álvarez y el recién fichado Jan Salas por compromisos internacionales