La previa: El Castellón B tiene un duro estreno en la categoría ante el Atlético Baleares

Llegó el momento esperado. El debut del Castellón B en Segunda Federación y visitando a uno de los equipos más potentes del grupo III: el Atlético Baleares, conjunto hecho para subir. El encuentro se disputará en el Estadi Balear, a partir de las 20.00 horas (en directo el el youtube de la televisión autonómica balear). Así que no será un estreno nada fácil para los muchachos que entrena Pablo Hernández. La pretemporada ha sido bastante positiva. Se han visto detalles muy interesantes del equipo ‘orellut’, pero es posible que se peque de demasiada juventud porque solo dos futbolistas tienen 23 años y el resto no llegan a esa edad.

Así las cosas, toca afrontar este partido con todas las ganas y toda la ilusión del mundo. El filial albinegro acude a esta cita con la única baja del portero Sergi Torner que viajó con el primer equipo para el partido en Córdoba. El resto de los efectivos están totalmente recuperados. Por ello, resultará complicado acertar el posible once que salta esta tarde.

El filial albinegro buscará sumar los primeros puntos de la temporada. / Juan Francisco Roca

Juanki Ferrando será el portero titular; la defensa podría estar integrada por Jorge Domingo, Zom a Zom, David Sellés y Álex Alcira en la línea defensiva; por delante Toni Gabarri y Marcos Montero; Dennis Almiñana, Nico Font y Josep Díaz, en las tres mediaspuntas, y Carlos Segura como jugador más adelantado.