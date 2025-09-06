El acta del Córdoba - Castellón confirma la desproporcionada roja a Johan Plat

Se disputaba este viernes la 4ª jornada de la Liga Hypermotion. El CD Castellón visitaba al Córdoba en el Nuevo Arcángel y la primera mitad del encuentro fue un auténtico vendaval albinegro.

El planteamiento ofensivo de Johan Plat, que juntó a Álex Calatrava y Pablo Santiago con dos extremos verticales como Cipenga y Mabil, resultaba eficaz. Mellot, partiendo desde el lateral diestro, se mostraba muy recuperador y daba oxígeno constante al equipo, que conseguía robar rápido y generar situaciones de ataque. Todo parecía encarrilado: el Castellón apuntaba a transformar por fin las sensaciones en algo más tangible, un marcador favorable.

Pero todo empezó a torcerse en el minuto 43. Una falta no señalada sobre los 'orelluts' derivó en una contra del Córdoba por el costado de los banquillos. En la carrera defensiva, Mellot forcejeó y cometió una falta de un calibre similar a la que segundos antes había sufrido el Castellón. Esta vez, sin embargo, el colegiado Jon Ander González sí decretó infracción para los locales.

La protesta de Johan Plat, comprensible por la disparidad de criterio y ocurrida a escasos metros de su posición, fue respondida de manera sorprendente por el árbitro: roja directa al técnico albinegro. La sensación de desproporción fue total.

El acta posterior no recogió insultos ni expresiones ofensivas, lo que refuerza la impresión de que la decisión llegó sin una mínima advertencia y ante una jugada tan gris como lógicamente protestada.

El acta del Córdoba - CD Castellón / RFEF

Este fue el primer golpe que recibió el CD Castellón. Tras el descanso el conjunto 'orellut' perdió el control y cometió dos errores defensivos que condenaron al equipo a encajar su tercera derrota de la temporada, justo en un partido que había arrancado con la mejor versión del curso.

El enfado de Johan Plat

El técnico albinegro expresó en sus declaraciones posteriores al partido su indignación por la expulsión: "He dicho tres veces ‘ahí’ y he señalado hacia el córner, y he visto la tarjeta roja. No sé realmente qué decir porque estoy muy, muy enfadado. Al final no he tenido la oportunidad de poder hacer mi trabajo y realmente estoy muy enfadado".

Plat añadió que no comprende lo sucedido: "No entiendo qué es lo que ha pasado. Hay entrenadores que hacen cosas mucho peores y yo no he recibido ni una cartulina amarilla, ni un aviso, solo directamente la tarjeta roja por decir ‘ahí’ tres veces y no entiendo por qué".

El resumen del encuentro

En el minuto 2:43 del resumen publicado en el canal de YouTube de Dazn se puede observar la acción que derivó en la incomprensible expulsión del técnico del CD Castellón.