La crónica: Un Castellón B valiente cae con orgullo en el campo del Atlético Baleares (3-0)

El Castellón B pagó la inocentada del debutante en la categoría. Un mal arranque lastró al equipo de Pablo Hernández en su partido contra el Atlético Baleares, que fue a la guerra con verdaderos cañones. Los albinegros, inocentes y frágiles en defensa, también notaron la parcial actuación de un colegiado vallesano que vio penalti en el área albinegra y antes no la vio en la de la escuadra baleárica. Tras el descanso, el equipo tocó, llegó, remató (sin suerte) y cayó con las botas puestas, aunque esto de poco sirve.

Primer once titular presentado por el CD Castellón B ante el Atlético Baleares. / CD Castellón

Salida en tromba de los baleares que en los minutos 2 y 4 ya pudieron haber marcado con los trallazos de Víctor Morillo y de Jofre, rechazados por Juanki Ferrando. A Nico Font le derribaron entre la frontal del área o incluso dentro del área, pero el colegiado no quiso saber nada. A renglón seguido, un balón colgado y mal defendido habilitó a Jaime Tovar cabecear al fondo de las mallas (min. 21). Y ahí empezó la fiesta local.

Inociencia juvenil

Superada la media hora de juego, Álex Alcira le puso las manos a la cintura de Jaime Tovar y el atacante se desplomó. El árbitro picó. El exalbinegro Florin Andone puso el 2-0. Y con el tiempo ya cumplido, Jofre se aprovechó de un rechace del portero Juanki para establecer el 3-0.

Los chavales de Pablo Hernández no arrojaron la toalla. En una segunda parte afrontada con desparpajo, los albinegros tuvieron llegara al área local, pero no se pudo marcar. Isi Angulo tuvo dos buenas ocasiones, pero no hubo manera de superar al portero Pablo García.

Ficha técnica:

-3- Atlético Baleares: Pablo García; Gabriel, Iván López, Álex Pérez, Iván Serrano (Juanmi Durán, min. 82); Víctor Morillo (Miguelito, min. 68), Jofre, Rubén Bover, Jaume Pol (Castell, min. 68); Florin Andone (Bejarano, min. 74) y Jaime Tovar (Taffertshofer, min. 68).

-0- Castellón B: Juanki Ferrando; Willmann (Dennis, min. 79), David Selles, Charbel (Isi Angulo, min. 70), Álex Alcira; Jorge Domingo (Josep Díaz, min. 57), Toni Gabarri, Guillem Terma (Montero, min. 70), Carlos Segura; Miguelón Ferrer y Nico Font (Enric, min. 57).

Goles: 1-0. Min. 21: Jaime Tovar. 2-0. Min. 33: Florin Andone (p). 3-0. Min. 46: Jofre.

Árbitro: Oriol Cartiel Arasa (Sabadell). Amonestó al local Iván López; y al visitante Álex Alcira.

Campo: Estadi Balear.

Entrada: 900 espectadores.