Johan Plat, sobre su expulsión en el Córdoba-Castellón: "No sé realmente qué decir..."

El técnico neerlandés vio la roja directa en el minuto 44 y vio la segunda parte desde una cabina

Johan Plat, antes de ser expulsado en el Córdoba-Castellón. / Agencias

Yolanda Peris

"He dicho tres veces 'ahí' y he señalado hacia el córner, y he visto la tarjeta roja. No sé realmente qué decir porque estoy muy, muy enfadado. Al final no he tenido la oportunidad de poder hacer mi trabajo y realmente estoy muy enfadado". Estas fueron las palabras que utilizó Johan Plat para tratar de explicar su expulsión en el Córdoba-Castellón de este viernes, encuentro que finalizó con derrota para los albinegros por 2-1.

La roja llegó en el minuto 44 y nadie entendía lo que había pasado. En este sentido, el entrenador neerlandés añadió que "no entiendo qué es lo que ha pasado. Hay entrenadores que hacen cosas mucho peores y yo no he recibido ni una cartulina amarilla, ni un aviso, solo directamente la tarjeta roja por decir 'ahí' tres veces y no entiendo por qué".

Johan Plat en el Córdoba-Castellón. / Agencias

Plat acabó viendo el encuentro desde una cabina del estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y aguardará esta semana a conocer la sanción que le acarrea dicha expulsión. Todo dependerá de lo que recoja el árbitro Jon Ander González, del comité Vasco, en el acta del partido.

