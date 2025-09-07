El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez

Más allá de la admiración pública que le profesa el presidente del CD Castellón Haralabos Voulgaris, el club albinegro ha movido ficha para abordar la contratación de Lucas Pérez. El veterano atacante se encuentra sin equipo tras finalizar su paso por el PSV Eindhoven y el club orellut ha presentado una «oferta sólida» por él, tal y como confirma al periódico Mediterráneo el propio Voulgaris.

«Al contrario de lo que se ha publicado, hemos hablado con Lucas Pérez varias veces», explica el presidente albinegro en una entrevista con este medio, que será publicada íntegramente en la edición del lunes. «(Lucas) Es una posibilidad, pero al final tiene muchas opciones. Hemos presentado argumentos convincentes y una oferta sólida, y si decide venir, estaríamos encantados», añade al respecto Bob Voulgaris. «Como saben, soy su fan desde hace mucho tiempo y le he expresado públicamente mi admiración desde que regresó al Deportivo», finaliza el presidente.

En Majadahonda

Lucas Pérez ocuparía, en caso de aceptar la propuesta albinegra, la última ficha libre del primer equipo. Durante el verano, para alcanzar un estado físico óptimo, ha estado entrenando con diferentes clubs, tanto en su Galicia natal (con el Portazgo y el Racing de Ferrol) como en la Comunidad de Madrid, donde le unen vínculos familiares de peso que pueden condicionar su decisión final. De hecho, el Rayo Majadahonda, club con el que está entrenando, podría ser por ello una opción, pese a militar en Segunda RFEF.

Trayectoria

En todo caso, ofertas no le faltan a Lucas Pérez, que cumplirá 37 años la próxima semana. El coruñés presenta una trayectoria tan amplia como peculiar. Formado en varios clubs gallegos, en 2007 dio el salto a la cantera del Atlético de Madrid. De ahí, el delantero pasó a la del Rayo Vallecano, donde llegó a debutar en Segunda División con el primer equipo.

Lucas Pérez, tras derrotar al Castellón en el play-off de campeones del 2024. / ERIK PRADAS

A continuación, Lucas emprendió su primera aventura europea, rumbo a Ucrania, donde militó en el Karpaty Lvivy el Dinamo de Kiev. Luego se marchó a Grecia para jugar en el PAOK.

En 2014, y en calidad de cedido, vivió su etapa inicial en el Deportivo de la Coruña. Tras un breve viaje de ida y vuelta de nuevo a Grecia, prolongó su estancia en Riazor otras dos temporadas, todas ellas en Primera División.

Su buen hacer sirvió para que el Arsenal inglés pagara los 20 millones de euros de la cláusula de rescisión. En la Premier no terminó de cuajar y regresó al Deportivo en la campaña 2017/18, sin poder evitar el descenso a Segunda.

A continuación, Lucas Pérez volvió a Inglaterra para defender los colores del West Ham. Cumplida la treintena, se instaló en la Liga española, siempre en Primera, marcando goles en el Alavés, el Elche y el Cádiz. Ahí renunció a un gran contrato para ayudar al Deportivo a salir de la Primera RFEF. La afición albinegra lo recordará: el primer año cayó en la semifinal de la promoción en el SkyFi Castalia, tras un encuentro épico que se decidió en la prórroga; y en el segundo ascendió como campeón. En la eliminatoria de campeones, de nuevo contra el Castellón, fue absolutamente letal.

Lucas Pérez ha jugado, entre otros, en el Deportivo de la Coruña, donde es una leyenda. / Agencias

El curso pasado lo comenzó con el Dépor en Segunda, pero mediada la temporada se marchó. Estuvo entrenando también en Majadahonda, aunque finalmente firmó por el PSV de la Eredivisie. Allí sufrió una tuberculosis que apenas le dejó competir. Ya está plenamente recuperado.

Lucas Pérez, que podría reforzar tanto la delantera como la mediapunta del conjunto de Johan Plat, ha marcado 55 goles en la Primera División española.