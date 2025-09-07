El Castellón buscará su primer triunfo ante el Ceuta y ya sabe cuándo jugará en León
El conjunto norteafricano estrenó su casillero de victorias en esta 4ª jornada al Huesca y respira tranquilo
LaLiga ha anunciado este domingo el horario para la 6ª jornada: sábado 20 a las 16.15 horas en el campo de la Cultural Leonesa
El próximo rival del Castellón, el Ceuta, llegará el domingo al SkyFi Castalia (18.30 horas) con la tranquilidad de haber ganado el primer partido de esta temporada después de haber encajado tres derrotas en las tres primeras jornadas de liga. La escuadra norteafricana derrotó a uno de los pesos pesados de la categoría, el Huesca.
El exalbinegro Kialy Koné adelantó a los ceutíes en el marcador en el minuto 11. En la segunda parte, Enol Rodríguez puso la igualada en el marcador en el minuto 56. Movió el banquillo el técnico del Ceuta y en el minuto 88 Samuel Obeng, a pase de otro exalbinegro como Cristian Rodríguez, firmó el 2-1 final.
Nuevo horario
LaLiga anunció este domingo el horario para la sexta jornada del campeonato liguero. El Castellón redirá visita a la Cultural y Deportiva Leonesa, en el Reino de León, el sábado 20 a partir de las 16.15 horas. La Federación de peñas ya puede preparar el desplazamiento para visitar la capital leonesa.
