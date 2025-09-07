Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellón buscará su primer triunfo ante el Ceuta y ya sabe cuándo jugará en León

El conjunto norteafricano estrenó su casillero de victorias en esta 4ª jornada al Huesca y respira tranquilo

LaLiga ha anunciado este domingo el horario para la 6ª jornada: sábado 20 a las 16.15 horas en el campo de la Cultural Leonesa

El Ceuta pudo celebra la primera victoria de la temporada tras ganar al Huesca.

Juanfran Roca

Castellón

El próximo rival del Castellón, el Ceuta, llegará el domingo al SkyFi Castalia (18.30 horas) con la tranquilidad de haber ganado el primer partido de esta temporada después de haber encajado tres derrotas en las tres primeras jornadas de liga. La escuadra norteafricana derrotó a uno de los pesos pesados de la categoría, el Huesca.

El exalbinegro Kialy Koné adelantó a los ceutíes en el marcador en el minuto 11. En la segunda parte, Enol Rodríguez puso la igualada en el marcador en el minuto 56. Movió el banquillo el técnico del Ceuta y en el minuto 88 Samuel Obeng, a pase de otro exalbinegro como Cristian Rodríguez, firmó el 2-1 final.

Nuevo horario

LaLiga anunció este domingo el horario para la sexta jornada del campeonato liguero. El Castellón redirá visita a la Cultural y Deportiva Leonesa, en el Reino de León, el sábado 20 a partir de las 16.15 horas. La Federación de peñas ya puede preparar el desplazamiento para visitar la capital leonesa.

