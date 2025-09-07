Informe CD Castellón: La imagen de la primera parte en Córdoba, el camino a seguir

El Castellón ha rozado la victoria en los tres últimos partidos. Salvo en el primero donde el Racing de Santander demostró ser mejor equipo, en los tres siguientes el equipo de la capital de la Plana vio como se le escurrían los tres puntos. Sucedió ante el Real Valladolid donde el poco atino y los errores le condenaron a la victoria cuando tenía al cuadro pucelano cogido del cuello y zarandeándole. Luego frente al Real Zaragoza con el 1-0 se desperdiciaron tres ocasiones claras de gol para hacer el 2-0, y en el minuto 85 el conjunto zaragozano igualó tras un despiste. Y qué decir de lo que sucedió el viernes ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel.

El conjunto castellonense hizo, posiblemente, la mejor primera parte de todo lo que va de temporada, se puso 0-1 en el marcador, luego no supo resolver el 0-2, y tras el descanso la escuadra verdiblanca le remontó el partido al Castellón. Primer con un descomunal error del central argentino Agustín Sienra a Sergi Guardiola que significó el empate, y después en un despiste generalizado de la zaga y del portero Amir, llegó el 2-1, para castigar mucho a un equipo albinegro que en el minuto 97 pudo haber empatado con el cabezazo desviado de Ousmane Camara.

Detalles que castigan

Toca quedarse en la primera parte de Córdoba. Aprender de las cosas buenas que se vieron, donde el Castellón tuvo maniatado a su rival durante muchos minutos. El equipo de Johan Plat estuvo muy bien colocado. Realizó una muy buena presión al rival que le hizo cometer muchas pérdidas de balón, y con ello a los locales les costó mucho generar peligro, más allá del remate a la cruceta albinegra a cargo del Jacobo González. Tras el descanso todo cambió. Salida en tromba de los locales, regalo y gol del empate y luego querer y no poder.

Continuará siendo un campo gafe el del Córdoba para los intereses del Castellón: 16 visitas, una victoria, tres empates y 12 derrotas, que se dice pronto. Y las estadísticas de efectividad continúan siendo muy pobres. El equipo lleva 48 remates a portería y sólo ha sido capaz de marcar tres goles. Uno anotó frente al Racing de Santander, Real Zaragoza y Córdoba, y se quedó seco ante el Real Valladolid en Castalia (0-1). En contra acumula siete y recibió goles en los cuatro encuentros disputados.

A por el Ceuta

No queda otra y el Castellón tiene que levantar la cabeza y pensar en el próximo encuentro que será el domingo, día 14, a las 18.30 horas en el SkiFy Castalia contra el Ceuta. Ahí sí que estaría bien estrenar el casillero de victorias.