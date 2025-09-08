Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut con Jose Luis Gual

El Podcast del Periódico Mediterráneo sobre toda la actualidad del CD Castellón

Conexión Orellut con Jose Luis Gual

Conexión Orellut con Jose Luis Gual / Fede Navarro

Jose Luis Gual

Jose Luis Gual

Cada semana Jose Luis Gual te acerca lo más destacado del CD Castellón.

Aquí encontrarás análisis de los partidos, la última hora del vestuario, entrevistas, opinión y todo lo que rodea al conjunto albinegro.

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club más allá de los 90 minutos, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents