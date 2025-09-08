Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut, 'de estreno' en Mediterráneo
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En el primer episodio de Conexión Orellut, Mediterráneo inaugura su nuevo espacio de podcast con la mirada puesta en el CD Castellón.
José Luis Gual repasa la situación del conjunto albinegro tras la derrota en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba y un mercado histórico para el club.
Además, se analizan las palabras de Bob Voulgaris en la entrevista de Enrique Ballester, donde hace balance del mercado y del inicio liguero.
También hay espacio para el Castellón B, que debutó este fin de semana en Segunda RFEF.
