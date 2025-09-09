Este es el calendario de partidos del Castellón hasta el 4 de octubre

El CD Castellón ya tiene confirmados los horarios de los próximos partidos en Segunda División, es decir, que ya sabe qué día y a qué hora se medirá a sus rivales de las jornadas 5 a la 8 en la categoría de plata de la campaña 2025/26. Así que todos los aficionados albinegros que deseen acompañar a su equipo tanto en el SkyFi Castalia como lejos de Castelló pueden coger papel y boli, o activar la agenda de sus dispositivos móviles, para ir organizando sus viajes.

De este modo, habrá dos partidos en el feudo albinegro y otros dos fuera. A Castelló se desplará el Ceuta este domingo, 14 de septiembre, a las 18.30 horas; después se visitará a la Cultural Leonesa el sábado 20 de septiembre a partir de las 16.15 horas, mientras que la visita a Butarque para enfrentarse el Leganés será en lunes --el primero del curso--, concretamente el lunes 29 de septiembre a partir de las 20.30 horas.

El último confirmado

El último horario en desvelarse ha sido el del encuentro que el Sporting de Gijón disputará contra el equipo de Johan Plat en el SkyFi Castalia. Se corresponderá a la jornada 8 en Segunda y se celebrará en domingo. Concretamente será el domingo 5 de octubre, abriendo el mes en el feudo castellonense ante los asturianos a partir de las 16.15 horas.