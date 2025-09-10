Johan Plat ya conoce la sanción tras su expulsión en el Córdoba-Castellón

Johan Plat ya sabe en cuántos partidos dirigirá al CD Castellón desde la grada. El entrenador neerlandés del conjunto albinegro fue expulsado al filo de descanso del encuentro del pasado viernes contra el Córdoba en el estadio Nuevo Arcángel y acabó el choque desde una cabina del feudo andaluz. Se esperaba que este miércoles se supiera la sanción a la que se exponía el técnico del equipo de la capital de la Plana y el Comité de Disciplina ha dado a conocer todas las sanciones esta misma tarde.

En este sentido, Plat se perderá los dos próximos encuentros de su equipo, los que le enfrentarán al Ceuta este domingo en el SkyFi Castalia (18.30 horas) y el del siguiente sábado en León contra la Cultural Leonesa (16.15 horas). "Dos partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 127)", han expuesto en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Johan Plat, antes de ser expulsado en el Córdoba-Castellón. / Agencias

Lo cierto es que el entrenador del Castellón no daba crédito a su expulsión en Córdoba ya que en ningún momento recibió advertencia alguna y vio una roja directa por señalar y decir "ahí, ahí" hasta en tres ocasiones, tal y como quedó recogido en el acta del partido.