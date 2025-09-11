Elche y Oviedo, los espejos para el Castellón

Aunque cierta negatividad llega desde la grada al vestuario del CD Castellón, nadie en el cuerpo técnico ni la plantilla quiere dejarse llevar por la preocupación existente en un sector de la afición albinegra, inquieta por ver a su equipo en zona de descenso tras la disputa de las primeras cuatro jornadas de liga en Segunda División y sin haber sido capaces de estrenar su casillero de victorias. El mensaje que sale de dentro del club es claro: hay que seguir trabajando como hasta ahora porque, mejorando algunos aspectos, los puntos llegarán.

Y, para muestra, dos botones. Sin ir más lejos, el curso pasado hubo dos equipos que a estas altura de la competición liguera se encontraban en puestos de descenso a Primera RFEF y que actualmente militan en Primera División tras haber reaccionado a tiempo y haber acabado ascendiendo.

Se trata del Elche y el Oviedo, a los que en el seno del conjunto albinegro se toma como ejemplos en estos momentos en los que las cosas no han salido como se esperaba. El curso pasado, tras completarse los primeros cuatro encuentros de liga, el equipo verdiblanco era 19º en la clasificación con 3 puntos. Los de Eder Sarabia habían sumado una victoria y tres derrotas, además de que habían sumado tres goles a favor y habían encajado seis. Una situación similar era la que vivía el Oviedo, 17º con cuatro puntos a razón de una victoria un empate y dos derrotas, también con tres tantos a favor y seis en contra como los ilicitanos.

Eder Sarabia, entrenador del Elche. / Áxel Álvarez / Información

Sin embargo, en ambos casos llegó la reacción y Elche y Oviedo fueron dos de los clubs que acabaron ascendido a Primera División: el primero lo hizo como segundo de la categoría de plata con un total de 77 puntos y los asturianos tuvieron que pelear en el play-off de ascenso tras ser terceros en la tabla con 75 puntos, superando al Almería y el Mirandés en las eliminatorias decisivas.

Otro ejemplo cercando en el tiempo es el del Real Valladolid. El conjunto de Pucela vivió una situación muy parecida a la del Elche y el Oviedo en la campaña 2023/24. Aquel curso no empezó nada bien para los vallisoletanos, quienes tras haberse disputado los cuatro primeros encuentros oficiales ocupaban la 20ª posición. Llevaban tres puntos porque habían sumado una victoria y encajado tres derrotas, con dos tantos a favor y cinco en contra.

El caso del Valladolid

A la conclusión de la fase regular, el Valladolid acabó dando el salto a la máxima categoría después de quedar segundo con 72 puntos tras el Leganés, que también subió de forma directa con 74. Le duró poco la alegría porque la temporada pasada acabó de nuevo descendiendo, pero la remontada que protagonizó hace ahora dos campañas es otra muestra más de que, como dice esta mítica frase, «las cosas no son como empiezan, sino como acaban». Y en esas está el Castellón, buscando la fórmula para revertir la actual situación y conseguir la primera victoria del curso con la que romper esa barrera y comenzar a escalar en la tabla.

Suero, en el Castellón-Valladolid. / Erik Pradas

Actualmente el conjunto que dirige Johan Plat es 19º en la clasificación y uno de los cinco equipos de Segunda con cero puntos junto al Zaragoza (18º), Albacete (20º), Granada (21º) y Cultural Leonesa (22º). Los albinegros merecieron más ante Racing (3-1) y Valladolid (0-1), cedieron un empate contra el Zaragoza en el tramo final cuando el choque parecía ganado (1-1) y la pasada semana en Córdoba tuvieron una primera parte brillante y acabaron sucumbiendo en la segunda con una actitud irreconocible (2-1). El domingo llega el Ceuta, ¿qué versión ofrecerá?