Insultos a Plat y amenazas a Amir en el Córdoba-Castellón, ¿qué les dijeron?
LaLiga denuncia una serie de incidencias en el choque del pasado viernes en el Nuevo Arcángel
La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Y, por lo que afecta al CD Castellón, en la jornada 4, disputada el pasado viernes en el Nuevo Arcángel de Córdoba contra el conjunto verdiblanco, tanto el entrenador Johan Plat como el portero Amir Abedzadeh, fueron víctimas de una serie de insultos durante el transcurso del encuentro.
1. En el minuto 43 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Fondo Sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local ‘Brigadas Blanquiverdes’, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Tonto, tonto", dirigido al entrenador visitante tras ser expulsado.
2. En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Fondo Sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local ‘Brigadas Blanquiverdes’, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Hijo de puta, hijo de puta", dirigido al árbitro.
3. En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en Fondo Sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local ‘Brigadas Blanquiverdes’, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Písalo, písalo”, dirigido al portero visitante.
Plat, tras aquel encuentro, deberá cumplir dos partidos de sanción por su expulsión, así que se perderá los encuentros contra el Ceuta y la Cultural Leonesa.
