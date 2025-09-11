Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Una victoria ante el Ceuta como punto de partida
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En el segundo episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón,
José Luis Gual, Enrique Ballester, Dejan Racic y Raúl Tena repasan el primer mes de competición y analizan lo que está en juego en el partido de este domingo ante la AD Ceuta.
Una previa con contexto, sensaciones y algo de análisis, porque los partidos también se empiezan a jugar entre semana.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
