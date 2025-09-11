Voulgaris, contesta muy claro: "Tenemos muy buen equipo y ha de demostrarlo en el campo"

Bob Voulgaris abrió el buzón del CD Castellón para que todos los aficionados que así lo desearan le hicieran llegar a través de las redes sociales sus inquietudes, dudas o comentarios sobre su labor al frente del club de la capital de la Plana. Fueron, en total, 163 las preguntas que le llegaron al custodio de la entidad albinegra, una cifra que se tradujo en una charla de 37 minutos en la que Voulgaris eludió hablar de su vida privada, instó a los aficionados más negativos a ver la vida de otra forma y lanzó un mensaje de optimismo, recordando que «tenemos muy buen equipo» y avanzando que considera que el equipo «quedará mejor clasificado de lo que la gente piensa».

Voulgaris, que reconoció que llevaba «muy mal» el español, destacó el nivel de la Segunda División y consideró que es «la mejor segunda división del mundo». Eso sí, dejó claro que seguía el fútbol de todo el mundo, pero más especialmente el español y la Primera Federación, algo que justificó diciendo que «nuestros datos en esa categoría fueron bastante buenos y los jugadores que venían de ahí rindieron muy bien en Segunda el año pasado».

Van den Belt, Alcácer...

Unas palabras que sirvieron para justificar los fichajes realizados este verano: «Puedes tener futbolistas que sean mucho mejores que los jugadores de la Segunda División y que están jugando en ligas peores, por eso hay que evaluar la propia liga y el contexto en el que juega un jugador y hay que analizar todos los datos posibles a la hora de ficharlo».

Además, preguntado por algunos nombres propios, el presidente orellut recordó que querían sí o sí que Calatrava siguiera en el equipo, avisó de que actualmente no se podría recuperar a Van den Belt (que no está teniendo demasiada suerte en Países Bajos) por su elevado costo y sobre Paco Alcácer dijo que «siempre estamos siguiendo jugadores que pensamos que pueden ayudar al equipo, pero con Jakobsen no tenemos intención de añadir otro jugador a esa parcela en estos momentos». Es más, en este sentido Voulgaris explicó que «si tenemos un presupuesto para la plantilla de 10 millones no podemos gastarnos 8 o 9 en un delantero».

Optimista en todo momento en su mensaje, dejando claro que no le influyen para nada los mensajes en las redes sociales, Voulgaris insistió mucho en que no tenía que haber «pánico» entre los aficionados porque todos lo miembros del club trabajaba «por mejorar» y dejó claro que era consciente de que, tras las cuatro primeras jornadas, «se pueden hacer cosas para mejorar».