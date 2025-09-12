Castelló inverteix 178.304 euros en l'adaptació del Gaetà Huguet a Segona Federació
La regidora d'Esports, Maica Hurtado, ha posat en valor el compromís de l'ajuntament per adaptar les instal·lacions esportives municipals
Mediterráneo
La regidora d'Esports de Castelló, Maica Hurtado, i el regidor d'Infraestructures, Sergio Toledo, han visitat aquest divendres el camp de futbol B de les instal·lacions esportives municipals del Gaetà Huguet per a comprovar el resultat de les actuacions de remodelació realitzades amb l'objectiu que el CD Castellón B puga disputar allí els seus partits oficials durant la temporada 2025/26, en la qual competirà en el campionat de Segona Federació de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF).
El projecte d'execució compta amb un pressupost de 178.304,26 euros (IVA inclòs). La primera fase d'aquest projecte ha començat amb la unificació dels vestuaris 1 i 2, la instal·lació d'un nou marcador, la incorporació de seients en les graderies, l'ampliació de les banquetes i la col·locació de xarxes darrere de les porteries.
Un condicionament de les instal·lacions esportives realitzades seguint les exigències de la normativa de la RFEF perquè el CD Castelló B puga jugar i entrenar aquesta temporada en elles. El filial de l'equip albinegre estrenarà aquest dissabte les millores en el partit contra el Reus CF Reddis a les 16.00 hores.
La regidora d'esports, Maica Hurtado, ha assegurat que “demà l'equip B del CD Castellón, el Reus CF Reddis i les seues aficions podran gaudir d'aquestes millores que converteixen al Gaetà Huguet en un camp de futbol adaptat a la normativa de la Real Federació Espanyola de Futbol”. Així, ha afegit que “hem complit amb el compromís adquirit amb el CD Castellón i, amb aquest projecte, continuem millorant una de les instal·lacions esportives municipals més importants de la ciutat en les quals ja entrenen i juguen clubs esportius de gran rellevància en altres disciplines”.
Partits a casa
El regidor d'Infraestructures, Sergio Toledo, ha valorat positivament aquests avanços “que permeten continuar gaudint dels partits el CD Castellón B a casa, amb unes instal·lacions esportives del Gaetà Huguet millorades tant per als clubs, com per als propis aficionats”.
El projecte de millora continuarà amb l'ampliació de la graderia del camp de futbol “B”, que arribarà a tindre una capacitat d'entre 1.250 i 1.500 espectadors, la renovació del sistema d'il·luminació, l'habilitació de noves zones d'aparcament en els voltants, així com la construcció d'una torre destinada a la ubicació de càmeres de televisió per a la retransmissió de les trobades del CD Castellón B.
