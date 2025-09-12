El Castellón B busca la primera victoria en Segunda Federación ante el Reus Reddis

De menos a más fue el Castellón B en su estreno liguero frente al Atlético Baleares. El problema fue que los errores iniciales que le costaron tres antes del descanso fue un muro difícil de superar. Buena segunda parte, pero sin gol. Ahora toca debutar en casa y ante la afición, en Gaetà Huguet a partir de las 16.00 horas. Llega un Reus CF Reddis que también se estrena en la categoría.

El Castelló B busca la primera victoria de la temporada en Segunda Federación. / Juan Francisco Roca

Se notó esa inocencia de la primera vez, que todo se hace muy grande hasta que se conoce cómo se las gastan. Pues ya sabe cómo se las gastan los equipos en Segunda Federación, la mayoría de ellos con plantillas con muchos años acumulados. O eres intenso y vas a tocas con todo o eres carne de cañón. Eso le pasó en la primera parte a los albinegros.

Todos disponibles

Para este segundo encuentro, primero en casa, Pablo Hernández volverá a tener disponibles a todos sus efectivos, salvo el portero Sergi Torner que irá convocado con el primer equipo. Y hay muchas opciones de que el entrenador repita el mismo once que perdió en el encuentro del pasado sábado en el campo del Atlético Baleares.

El partido será dirigido por el colegiado Ángel López del Amo, de la delegación de Terrassa (Barcelona).