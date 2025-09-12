La Ciudad Deportiva del Castellón ya tiene nombre

La Ciudad Deportiva del CD Castellón ya tiene nombre. Se habían barajado varias posibilidades desde que se anunció el proyecto y se puso la primera piedra, pero ha sido este viernes en la previa del enceuntro contra el Ceuta en el SkyFi Castalia y después de que el presidente Bob Voulgaris contestara a las preguntas de los aficionados albinegros cuando se ha dado a conocer el nombre de la empresa que lucirá en la nueva instalación deportiva de Borriol.

"El CD Castellón se enorgullece en anunciar su renovación con Globeenergy, compañía líder en soluciones energéticas sostenibles, que a partir de esta temporada dará nombre a la Ciudad Deportiva albinegra en calidad de Naming Rights. Esta colaboración marca un hito para ambas entidades y supone la cuarta temporada de vinculación.

Galería de fotos: El CD Castellón estrena el primer campo de la ciudad deportiva / KMY ROS

Globeenergy es una empresa, comercializadora de energía, especializada en renovables, autoconsumo, proyectos de eficiencia energética, además cuenta con fabricación propia de cargadores de vehículos eléctricos. Con una clara vocación tecnológica y un firme compromiso con el medio ambiente, impulsa iniciativas que permiten a familias, empresas e instituciones reducir su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo energético más limpio y responsable. Además, es una empresa castellonense con sede en Onda", ha detallado el club de la capital de la Plana en un comunicado.

Las reacciones

Alberto González, director general del CD Castellón, ha comentado tras la firma del acuerdo que «para nuestro club es un orgullo vincular la Ciudad Deportiva a una empresa que representa el futuro de la energía. Esta alianza nos ayuda a crecer dentro y fuera del terreno de juego, con un socio que comparte nuestros valores de esfuerzo, innovación y sostenibilidad».

Así luce la nueva Ciudad Deportiva del Castellón a finales de agosto / Toni Losas

Por su parte, Roberto Peris, CEO de Globeenergy, recalca que el hecho de que "la Ciudad Deportiva del CD Castellón lleve nuestro nombre es un honor y una enorme responsabilidad. Queremos que este acuerdo sea un reflejo de nuestro compromiso con el deporte, con la provincia y con un futuro energético más sostenible. Estamos convencidos de que esta unión será duradera y muy positiva para ambas partes».