Un explosivo Cipenga pide su sitio en el Castellón

Entre el ruido generado tras el arranque liguero del CD Castellón esta temporada 2025/26 una figura emerge con fuerza. Se trata de Brian Cipenga (Kinshasa, República Democrática del Congo, 11/3/1998), autor de dos de los tres goles que lleva el conjunto albinegro en las cuatro primeras jornadas ligueras y uno de los jugadores más incisivos en este dubitativo estreno en Segunda.

El extremo llegó al club de la capital de la Plana en julio de 2024 procedente del Paços Ferreira de la liga Portugal 2, con el que había completado una temporada de 33 partidos, con cuatro goles y tres asistencias. Su salida no estuvo exenta de polémica y recibió la carta de libertad tras pasar por la Comisión Mixta de Arbitraje (CAP). Cipenga quiso rescindir su contrato (era hasta junio de 2025) porque el club portugués le sancionó disciplinariamente (y le dejó sin sueldo) al ausentarse de los entrenamientos la última semana de entrenamientos del curso.

Fue entonces cuando el extremo congoleño, cuya trayectoria deportiva se ha forjado en el fútbol portugués (Vilaverdense, Boavista, Famalicao) recibió la llamada del Castellón y decidió dejar el país luso para iniciar una nueva aventura en España.

Cipenga, en el Córdoba-Castellón. / Agencias

Su falta de experiencia

En su primera campaña como albinegro, que fue la pasada 2024/25, Cipenga participó en 15 encuentros de LaLiga y dos de la Copa del Rey. Fue prácticamente suplente toda la temporada, sobre todo en el tramo inicial de la competición, y llegó a marcar tres goles y dar una asistencia. Y eso que en pretemporada había jugado asiduamente y lo había hecho bastante bien, dejando pinceladas de sus cualidades en el verde.

Sin embargo, el cuerpo técnico consideró en aquel momento que Cipenga no estaba preparado para jugar en el Castellón en la exigente categoría de plata y lo protegió hasta considerar que estaba listo. Se le puso un plan individualizado de entrenamiento, se analizó hasta el último detalle de su rendimiento como se hace con todos los jugadores del plantel desde la llegada de Bob Voulgaris a la presidencia y se le dieron las herramientas necesarias para llegar al día de su debut en las mejores condiciones posibles.

Brian Cipenga celebra su gol en el 0-1 del Castellón en Córdoba. / LaLiga

Este año, a diferencia del pasado, el extremo albinegro sí ha tenido hueco desde el principio a las órdenes de Johan Plat y, de hecho, está siendo el futbolista más efectivo en este tramo inicial de la temporada, donde se ha convertido en el gran animador con dos goles. Al jugador se le ve enchufado y trabaja como el que más y, si mantiene el mismo compromiso que hasta la fecha, quizás sea esta su temporada.