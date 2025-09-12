Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gaetà Huguet se ‘pone guapo’ para el estreno del Castellón B: mejoras y cómo acceder

El filial albinegro debuta este sábado, 13 de septiembre, en Segunda RFEF

Las gradas presentan un aspecto muy mejorado para la visita del Reus.

Juanfran Roca

Castellón

Con el tiempo pisando los talones . Esta semana se han realizado las primeras remodelaciones en el campo B de las instalaciones de Gaetà Huguet, donde esta temporada jugará sus partidos en Segunda RFEF el CD Castellón B y cuyo debut está previsto para el sábado 13 de septiembre contra el Reus CF Reddis a partir de las 16.00 horas.

Semanas atrás se instaló un marcador detrás de una portería y se ampliaron los banquillos para diez personas. La semana pasada se ampliaron los dos vestuarios que utilizará el filial y el equipo visitante, y esta semana se empezaron a poner los asientos en las tres filas de graderío, con una zona acotada con butacas azules para dirigentes e invitados. Además, se han instalado redes nuevas de protección detrás de las porterías y se han puesto unas pequeñas gradas detrás de la portería que da a la Piscina Olímpica.

Banquillos en Gaetà Huguet.

Más actuaciones por hacer

El tema de la iluminación está pendiente. De hecho, hay otras reformas que se irán realizando a medida que avance el campeonato, como acondicionar una zona para que los medios de comunicación, de Castellón y de fuera, puedan desempeñar su trabajo de la manera más digna posible.

Grada tras la portería en Gaetà Huguet.

Cabe recordar que este verano el Ayuntamiento de Castellón aprobó un montante de 178.304,26 euros para poner a punto esta instalación, priorizándose la adecuación del nuevo graderío, con una capacidad para 1.500 espectadores (de momento no serán tantas), y en las medidas de seguridad y el reglamento de la RFEF.

Redes de seguridad tras las porterías en Gaetà Huguet.

Cómo acceder y venta de localidades

Mientras tanto, el Castellón recordó cómo se podrá acceder a las instalaciones deportivas de la capital de la Plana para el encuentro contra el conjunto catalán y quién deberá pagar entrada para ver en acción a los jóvenes del filial que entrena Pablo Hernández.

