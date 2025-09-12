Gaetà Huguet se ‘pone guapo’ para el estreno del Castellón B: mejoras y cómo acceder

Con el tiempo pisando los talones . Esta semana se han realizado las primeras remodelaciones en el campo B de las instalaciones de Gaetà Huguet, donde esta temporada jugará sus partidos en Segunda RFEF el CD Castellón B y cuyo debut está previsto para el sábado 13 de septiembre contra el Reus CF Reddis a partir de las 16.00 horas.

Semanas atrás se instaló un marcador detrás de una portería y se ampliaron los banquillos para diez personas. La semana pasada se ampliaron los dos vestuarios que utilizará el filial y el equipo visitante, y esta semana se empezaron a poner los asientos en las tres filas de graderío, con una zona acotada con butacas azules para dirigentes e invitados. Además, se han instalado redes nuevas de protección detrás de las porterías y se han puesto unas pequeñas gradas detrás de la portería que da a la Piscina Olímpica.

Banquillos en Gaetà Huguet. / Juanfran Roca

Más actuaciones por hacer

El tema de la iluminación está pendiente. De hecho, hay otras reformas que se irán realizando a medida que avance el campeonato, como acondicionar una zona para que los medios de comunicación, de Castellón y de fuera, puedan desempeñar su trabajo de la manera más digna posible.

Grada tras la portería en Gaetà Huguet. / Juanfran Roca

Cabe recordar que este verano el Ayuntamiento de Castellón aprobó un montante de 178.304,26 euros para poner a punto esta instalación, priorizándose la adecuación del nuevo graderío, con una capacidad para 1.500 espectadores (de momento no serán tantas), y en las medidas de seguridad y el reglamento de la RFEF.

Redes de seguridad tras las porterías en Gaetà Huguet. / Juanfran Roca

Cómo acceder y venta de localidades

Mientras tanto, el Castellón recordó cómo se podrá acceder a las instalaciones deportivas de la capital de la Plana para el encuentro contra el conjunto catalán y quién deberá pagar entrada para ver en acción a los jóvenes del filial que entrena Pablo Hernández.