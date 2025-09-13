Directo | Castellón - Ceuta

El arranque liguero no está siendo el deseado para los aficionados albinegros. El solitario punto que refleja el casillero es insuficiente para las cuatro jornadas que se han disputado, en las que tres de ellas han resultado derrotas para el CD Castellón. En su tercer encuentro en el SkyFi Castalia, el combinado 'orellut' espera dar la primera alegría a los suyos derrotando a uno de los rivales que, a priori, va a disputar la permanencia.

Johan Plat verá el partido desde la grada después de la sanción de dos partidos, notificada al técnico holandés el pasado miércoles, por su expulsión en la anterior jornada ante el Córdoba.

Sigue en directo las evoluciones del partido. No te pierdas ningún detalle a través de este directo de Mediterráneo.

LA ODISEA DEL CEUTA. El equipo caballa tiene que emplear prácticamente un día para viajar a cada enfretamiento. Conoce la travesía hasta Castalia en el siguiente enlace. Los jugadores del Ceuta en un desplazamiento. / AD Ceuta FC