Directo | Castellón - Ceuta

El Castellón recibe este domingo al Ceuta a las 18:30 horas con la necesidad de obtener la primera victoria de la temporada

Castalia abarrotado en un encuentro del filial albinegro

Castalia abarrotado en un encuentro del filial albinegro / GABRIEL UTIEL BLANCO

Pablo Casado

Castellón

El arranque liguero no está siendo el deseado para los aficionados albinegros. El solitario punto que refleja el casillero es insuficiente para las cuatro jornadas que se han disputado, en las que tres de ellas han resultado derrotas para el CD Castellón. En su tercer encuentro en el SkyFi Castalia, el combinado 'orellut' espera dar la primera alegría a los suyos derrotando a uno de los rivales que, a priori, va a disputar la permanencia.

Johan Plat verá el partido desde la grada después de la sanción de dos partidos, notificada al técnico holandés el pasado miércoles, por su expulsión en la anterior jornada ante el Córdoba.

Sigue en directo las evoluciones del partido. No te pierdas ningún detalle a través de este directo de Mediterráneo.

