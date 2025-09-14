En Directo
Directo | Castellón - Ceuta
El Castellón recibe este domingo al Ceuta a las 18:30 horas con la necesidad de obtener la primera victoria de la temporada
Pablo Casado
El arranque liguero no está siendo el deseado para los aficionados albinegros. El solitario punto que refleja el casillero es insuficiente para las cuatro jornadas que se han disputado, en las que tres de ellas han resultado derrotas para el CD Castellón. En su tercer encuentro en el SkyFi Castalia, el combinado 'orellut' espera dar la primera alegría a los suyos derrotando a uno de los rivales que, a priori, va a disputar la permanencia.
Johan Plat verá el partido desde la grada después de la sanción de dos partidos, notificada al técnico holandés el pasado miércoles, por su expulsión en la anterior jornada ante el Córdoba.
Sigue en directo las evoluciones del partido. No te pierdas ningún detalle a través de este directo de Mediterráneo.
VICTORIA DEL FILIAL ALBINEGRO. El Castellón B se estrenó ayer como local en las instalaciones de Gaetà Huguet. En la jornada dos de Segunda Federación los de Pablo Hernández consiguieron la primera victoria de la temporada. Puedes leer la crónica en el siguiente enlace.
GANAS DE CASTALIA. El Castellón buscará la primera victoria de la temporada a las 18:30 horas frente a la AD Ceuta. Descubre cómo llegan ambos equipos en la previa del encuentro. Para leerla, pincha aquí.
LA ODISEA DEL CEUTA. El equipo caballa tiene que emplear prácticamente un día para viajar a cada enfretamiento. Conoce la travesía hasta Castalia en el siguiente enlace.
LA AD CEUTA LLENA DE EX ALBINEGROS. El combinado ceutí cuenta en sus filas con hasta seis futbolista con pasado en Castalia. Para consultar los nombres pincha en el siguiente enlace.
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez
- Así te hemos contado la polémica derrota del Castellón en Santander en el estreno liguero (3-1)
- La Ciudad Deportiva del Castellón ya tiene nombre
- CD Castellón: Entrevista a Bob Voulgaris: 'Todos estamos trabajando duro y adaptándonos, es un proceso
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?
- Informe | Por qué tu representante quiere que juegues en el CD Castellón