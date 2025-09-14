Encuesta: ¿Qué resultado se dará en el Castellón-Ceuta? ¡Vota!

El CD Castellón recibe este domingo, 14 de septiembre, a la AD Ceuta FC en el SkyFi Castalia a partir de las 18.30 horas. Un encuentro en el que Johan Plat iniciará su sanción de dos partidos tras su expulsión en Córdoba y al que el rival de turno llega con seis exjugadores albinegros en sus filas.

El conjunto albinegro es consciente de la necesidad de sumar los tres primeros puntos del curso para recuperar confianza y salir de los puestos de descenso pero, ¿cuáles son las sensaciones de la grada? ¿Qué resultado crees que se dará en el partido? ¡Vota!