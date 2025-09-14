La previa: Las ganas de ganar el Castellón contra la personalidad del Ceuta

Se ha venido comentando estos últimos días en los corrillos, tertulias y demás que ahora al CD Castellón le vienen dos partidos asequibles que se tienen que ganar para coger confianza tras un arranque del equipo no esperado: un punto sobre doce posibles. Valdría más no confiarse de nadie en esta Segunda División donde la liebre salta cuando menos se los espera uno. Piensas que ante el Almería vas a palmar seguro y que vas a ganar la AD Ceuta, por ejemplo, un modesto recién ascendido. Pues más vale estar con las orejas bien tiesas. Todo el albinegrismo piensa y dice, con la boca muy pequeña que sí que esta tarde se podría sumar la primera victoria de la presente campaña. Esta tarde Castellón-Ceuta en el feudo albinegro (18.30 horas).

Y es que a las 18.30 horas visita el SkyFi Castalia una AD Ceuta repleto de exalbinegros y que ya se ha quitado de encima la presión de ganar el primer partido de la temporada. Lo hizo hace siete días en el Alfonso Murúe derrotando al Huesca (2-1). El CD Castellón viene de perder en Córdoba, pero si esta tarde juega como lo hizo en la primera parte en el Nuevo Arcángel el conjunto norteafricano lo pasará mal en manos de la escuadra albinegra, aunque si los de la capital de la Plana juegan como lo hicieron en la segunda parte en la capital cordobesa, pues van a prolongar una semana más esa racha de no sumar de tres en tres.

Álex Calatrava, futbolista fundamental en la construcción del juego del Castellón. / CD Castellón

Buen día y hora

En un horario más acorde que los dos anteriores, el CD Castellón buscará darse la primera alegría ante su afición, fiel como pocas. Siete días ha tenido el entrenador para estrujarse la cabeza y buscar el mejor once. Ese, con el permiso de Johan Plat, sería el que jugó los 45 primeros minutos en Córdoba. El equipo se puso 0-1, mereció algún gol más, llegó el descanso, arrancó la segunda parte y en el once no estaba Diego Barri y el equipo empezó a dar tumbos hasta que se cayó por el precipicio. El neerlandés sabrá lo qué tiene que hacer, aunque este domingo ante el Ceuta y el próximo sábado en León, tendrá que coger el mando a distancia para dirigir al equipo porque ha de cumplir una sanción de dos encuentros. Sergi Ripollés tomará las riendas del equipo.

Rival con personalidad

Un rival que regresó a Segunda 44 años después de su última aventura y que con una buena base del equipo que ascendió de Primera Federación al fútbol profesional buscará la permanencia en la categoría, ayudado por hasta seis ex del CD Castellón, más un joven central vila-realense cedido por el Huesca como es Diego González. De todos los ex los únicos que no jugarán en Castalia son el delantero yeclano Juanto Ortuño y el lateral Manu Sánchez, lesionados. Ellos pusieron la primera piedra ganando el pasado fin de semana. Ahora ese paso lo tiene que dar la escuadra castellonense.