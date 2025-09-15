CD Castellón | Las horas más difíciles de Johan Plat

Ocho meses atrás, en enero del 2025, Johan Plat ascendió a entrenador jefe. Hasta ese momento, el neerlandés había ejercido como principal ayudante en el cuerpo técnico de Dick Schreuder. El CD Castellón había encadenado cuatro derrotas y el presidente del club, Haralabos Voulgaris, propuso un atrevido relevo en el banquillo, que Plat aceptó. Desde ese momento, el míster, que ahora vive las horas más difíciles, nunca lo ha tenido fácil.

Plat perdió sus dos primeros partidos. En el debut, cayó en el último minuto contra el Real Oviedo (1-0), que castigó un error defensivo. Precisamente esa ha sido la batalla principal de Plat desde que tomó el mando: buscar la fórmula para mantener el caudal ofensivo que caracteriza al equipo y, al mismo tiempo, minimizar las equivocaciones individuales que han lastrado su vuelo. No ha encontrado la manera, hasta el momento. Y su tiempo se agota.

Enseguida, Plat flexibilizó los dogmas de Schreuder. La pasada temporada, alternó la defensa de cuatro con la anteriormente habitual (de tres). En este curso, solo ha recurrido a los tres zagueros en situaciones de urgencia, cuando ha necesitado la remontada. El plan inicial ha sido la zaga de cuatro, en busca de una estructura más segura en una teoría que no se ha dado en la práctica. El Castellón no ha dejado la portería a cero en ninguno de los cinco primeros encuentros de Liga. Ha encajado 10 goles: dos por partido.

"No conozco la solución"

Todos los equipos cometen errores y todos los defensas se equivocan, pero en el caso del Castellón están siendo demasiado groseros y con demasiada frecuencia. En el SkyFi Castalia, en el reciente encuentro contra el Ceuta y después de una semana de nuevos propósitos de enmienda, en apenas un par de minutos se encendió la mecha. Agustín Sienra, que había protagonizado también una pifia de peso contra el Córdoba en la anterior cita, falló un control sencillo que habilitó a Marcos Fernández para anotar el 0-1. "No conozco la solución para ese tipo de errores, es increíble", admitió Plat después, apesadumbrado, en la sala de prensa.

LOS NÚMEROS En los 19 partidos que dirigió la pasada campaña, Plat sumó 24 puntos y el equipo mantuvo la categoría. Ahora lleva dos en los primeros cinco encuentros.

El argentino Sienra marcó después el 1-1 y se rehizo. Posiblemente fue el mejor de la zaga a partir de ese momento. La labor del joven Marcos, formado en la cantera del Real Betis, martirizó a Fabrizio Brignani. El central italiano sufrió con los movimientos del delantero del Ceuta: le sacó de zona en el apoyo, le retó jugando de espaldas y le ganó a campo abierto. Tampoco se impuso en el juego aéreo: por ahí llegó el 2-2 que volvió a virar el rumbo del encuentro, al cabecear Matos un centro muy lejano, también lamentado por Plat en rueda de prensa.

El caos que siguió al posterior 2-3 (nacido en otra situación mal defendida y también señalada por el entrenador después) evidenció la ansiedad creciente del equipo. Solo la expulsión rigurosa de un jugador del Ceuta volcó la inercia y allanó el camino hacia el empate definitivo. Desde el club, pese a todo, se mantiene la confianza en el potencial de la plantilla y en la capacidad del grupo para recuperar las posiciones en la tabla. ¿Con o sin Plat? Depende de Voulgaris.