Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: Un empate que deja a Plat al borde de la destitución

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Conexión Orellut crónica CD Castellón - Ceuta

Conexión Orellut crónica CD Castellón - Ceuta / Néstor Marín

Jose Luis Gual

Jose Luis Gual

Castelló

En el tercer episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Dragan Punisic, Toni Gascó y Xavi Andrés analizan el empate (3-3) ante la AD Ceuta y la preocupante situación deportiva del equipo.

Una charla con contexto, sensaciones y un vistazo al futuro inmediato del Castellón.

👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.

