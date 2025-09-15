Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Un empate que deja a Plat al borde de la destitución
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En el tercer episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Dragan Punisic, Toni Gascó y Xavi Andrés analizan el empate (3-3) ante la AD Ceuta y la preocupante situación deportiva del equipo.
Una charla con contexto, sensaciones y un vistazo al futuro inmediato del Castellón.
👉🏻 Aquí puedes escuchar este y todos los episodios del podcast.
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez
- Así te hemos contado la polémica derrota del Castellón en Santander en el estreno liguero (3-1)
- La Ciudad Deportiva del Castellón ya tiene nombre
- CD Castellón: Entrevista a Bob Voulgaris: 'Todos estamos trabajando duro y adaptándonos, es un proceso
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?
- Directo | CD Castellón - Real Zaragoza