Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuesta: ¿Acierta el CD Castellón apostando por Pablo Hernández como entrenador?

El club ha destituido a Johan Plat tras los malos resultados en el inicio de campeonato

Pablo Hernández, durante un entrenamiento con el filial del CD Castellón.

Pablo Hernández, durante un entrenamiento con el filial del CD Castellón. / Mediterráneo

Redacción

Los malos resultados obtenidos por el CD Castellón en los primeros cinco partidos de LALIGA Hypermotion han condenado a Johan Plat. El club ha anunciado hoy la destitución del entrenador neerlandés, que será sustituido por el hasta ahora entrenador del filial, Pablo Hernández.

El castellonense, que ocupará el banquillo de manera interina, logró la temporada pasada el ascenso a Segunda RFEF. ¿Crees que Voulgaris acierta poniéndolo al frente de la nave albinegra?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents