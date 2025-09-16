Encuesta: ¿Acierta el CD Castellón apostando por Pablo Hernández como entrenador?
El club ha destituido a Johan Plat tras los malos resultados en el inicio de campeonato
Redacción
Los malos resultados obtenidos por el CD Castellón en los primeros cinco partidos de LALIGA Hypermotion han condenado a Johan Plat. El club ha anunciado hoy la destitución del entrenador neerlandés, que será sustituido por el hasta ahora entrenador del filial, Pablo Hernández.
El castellonense, que ocupará el banquillo de manera interina, logró la temporada pasada el ascenso a Segunda RFEF. ¿Crees que Voulgaris acierta poniéndolo al frente de la nave albinegra?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez
- Directo | Castellón - Ceuta
- La Ciudad Deportiva del Castellón ya tiene nombre
- CD Castellón: Entrevista a Bob Voulgaris: 'Todos estamos trabajando duro y adaptándonos, es un proceso
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Begoña Carrasco 'toma la delantera' del CD Castellón y... ¿anuncia un nuevo fichaje?
- Directo | CD Castellón - Real Zaragoza