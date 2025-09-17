El Castellón amplía su vinculación con Torrecid

"El CD Castellón se enorgullece en anunciar la renovación de su acuerdo de patrocinio con Torrecid, compañía de referencia internacional en innovación para al sector cerámico, y otros sectores. Con esta quinta temporada de alianza, ambas partes reafirman su compromiso común con la excelencia, la sostenibilidad y la proyección internacional, consolidando a Torrecid como patrocinador oficial del club albinegro". Así da comienzo el comunicado oficial en el que la entidad que preside Bob Voulgaris ha dado a conocer la ampliación de su relación con Torrecid, sobre el que ha destacado su trayectoria y los valores que persigue.

"Fundada en 1963, Torrecid ha evolucionado hasta convertirse en un grupo multinacional de carácter familiar que ofrece productos, servicios y soluciones innovadoras a la cerámica, el vidrio y otros sectores. Bajo la presidencia de Federico Michavila Heras desde 1985, la empresa ha logrado una expansión y crecimiento internacional que la ha posicionado como líder mundial en innovación, con presencia en 29 países y clientes en más de 130", añaden.

Torrecid ha manifestado su satisfacción por seguir vinculados al proyecto del CD Castellón en esta segunda temporada en la liga Hypermotion. Desde la compañía, destacan el orgullo que supone seguir apoyando a un club de la provincia que representa valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo, con los que se sienten plenamente identificados.