CD Castellón | Pablo Hernández: «Para mí es un honor y un orgullo estar donde estoy»

Por encima de cualquier otra consideración, Pablo Hernández ya es un hombre de club. El castellonense eligió el CD Castellón para cerrar una gran carrera como futbolista y abrir una nueva etapa como técnico. Pronto, tras su gran labor en el filial y la destitución de Johan Plat, le ha llegado el momento de entrenar, de manera interina, al primer equipo en Segunda División. «Es una oportunidad increíble para mí. Para esto he trabajado desde colgué las botas», dijo este jueves en su primera rueda de prensa.

Pablo no sabe cuánto tiempo durará la aventura, consciente de que el club está buscando un entrenador para el largo plazo, pero en la sala de prensa del SkyFi Castalia demostró que tiene las ideas claras, tanto a la hora de ponerse a disposición del club para lo que este necesite como para ayudar a los jugadores a reconducir la situación. No hay que olvidar que el Castellón solo ha sumado dos puntos en las primeras cinco jornadas. Aún no ha ganado.

«No sé si voy a estar uno, diez (partidos)... es algo que no influye en mi pensamiento», comentó Pablo. «Mi prioridad es el sábado, es en lo que estoy centrado. Para mí es un honor y un orgullo estar donde estoy. Sé que no depende solo de mí (quedarse en el cargo). Debo dar el máximo y hacer un buen trabajo sacando el rendimiento máximo de los jugadores, que es lo que te ayuda a conseguir resultados», desarrolló.

Objetivo, la victoria

Con el propósito de lograr esos resultados lleva trabajando toda la semana. El jueves dirigió su tercer entrenamiento. «Nos ha dado tiempo a trabajar algunos aspectos. Los que me hayan visto en el filial sabrán que mi filosofía es muy similar a la del primer equipo, pero sí hay matices que creemos que podemos mejorar y hemos trabajado y visto en vídeos. Espero que los jugadores den un paso adelante. Con nuestra ayuda son los que tienen que sacarlo adelante», explicó Pablo en la sala de prensa.

Entrenamiento del CD Castellón en la Ciudad Deportiva Globeenergy de Borriol con Pablo Hernández. / KMY ROS

Recuperar la moral de la tropa es una de las prioridades del técnico interino. «Me he centrado en hacerles ver que son buenos, son muy buenos... Obviamente en el fútbol hay fallos, todos los equipos los cometen, pero hay que intentar tener personalidad para jugar como queremos», apuntó el exfutbolista. «Si hay algún revés hay que ser fuertes mentalmente. Es algo que ellos saben que deben mejorar, hemos trabajado y estoy seguro de que van a salir bien las cosas», reforzó el míster.

La responsabilidad

Preguntado sobre qué pesaba más en la balanza (la oportunidad o la responsabilidad), Pablo Hernández apuntó que «ambas». «Es una oportunidad increíble para mí, para esto he trabajado desde colgué las botas. Por otra parte, sé lo que conlleva este escudo y esta camiseta, lo he hecho como jugador y de otras maneras y ahora me toca en el banquillo. Sé cómo trabaja todo el club y lo que esperan los aficionados y ojalá podamos brindarles una victoria», resumió.

Cara al encuentro de León, Pablo señaló como objetivo hallar la «continuidad» que le ha faltado al equipo, que ha alternado picos brillantes con fases muy pobres. También avisó de la valía del rival. «Espero un partido difícil y necesitamos jugar personalidad porque nos van a apretar», afirmó.

