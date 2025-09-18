Conexión Orellut: Pablo Hernández asume la dirección del equipo en León a la espera de relevo

En el cuarto episodio de Conexión Orellut, el podcast de Mediterráneo sobre el CD Castellón, José Luis Gual, Yolanda Peris, Luis Pastor, Manu Irún y Juanfra Roca analizan el relevo en el banquillo albinegro y el debut de Pablo Hernández en León como entrenador ‘puente’.

También repasamos la victoria del amateur y su próximo reto frente al Barça B.

