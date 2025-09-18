Directo | Rueda de prensa de Pablo Hernández

Pablo Hernández se estrenará el sábado como entrenador interino del CD Castellón. El castellonense prepara la cita del sábado. Los albinegros buscarán la primera victoria de la temporada en León, contra la Cultural.

Altas y bajas. Camara habrá que esperar al último entrenamiento. Con Douglas Aurélio están muy contentos, pero aún necesita algo de tiempo.

El rival. "La Cultural viene con la moral alta, después de la victoria y un gran partido contra el Racing, que va a aspirar al ascenso. Con su gente, en su casa...Espero un partido díficil. Necesitamos personalidad porque nos van a apretar. En ataque tienen jugadores con mucha calidad y nos van a exigir. Por eso necesitamos personalidad para tener el balón y buscar las zonas donde hacerles daño".

Cuál es su diagnóstico. "Por decir uno fácil es que le han penalizado mucho los errores. En el fútbol pasa muchas veces. Equipos que comenten falles y aún asi ganan, pero al Castellón en este inicio les ha costado muchos puntos. Ha habido fases muy buenas en todos o la mayoría de partidos y fases que el equipo no se ha encontrado. El sábado buscaremos esa continuidad. Hay que intentar que los errores no sean graves y no los pagues con goles"

Oportunidad o responsabilidad. "Ambas cosas, es una oportunidad increíble para mí. Para ello he trabajado desde colgué las botas. Por otra parte, sé lo que conlleva este escudo y esta camiseta, lo he hecho como jugador y de otras maneras y ahora me toca en el banquillo. Sé cómo trabaja todo el club y lo que esperan los aficionados y ojalá podamos brindarles una victoria".

El papel de la cantera. "Es verdad que hay jugadores, que conozco muy bien, que están haciendo un gran trabajo, pero pienso que tal vez no sea el mejor momento. Es el momento de recuperar a toda la plantilla, a jugadores que en esta dinámica pueden estar algo tocados. Habrá tiempo, no sé si conmigo o con otro entrenador, y estoy seguro de que hay chavales que tengan esa oportunidad".

Defensa de tres o cuatro. "No lo voy a desvelar, no hay que dar ventajas al rival. Más allá del sistema lo que voy a buscar es que se vea un equipo con personalidad. Depende más de la altura donde quieras jugar, que intentaremos que sea en campo contrario y eso nos lo pondrá más fácil".

¿Qué necesitan los jugadores? "Me he centrado en hacerles ver que son buenos, son muy buenos... Obviamente en el fútbol hay fallos, todos los equipos los cometen, pero hay que intentar tener personalidad para jugar como queremos. Si hay algún revés hay que ser fuertes mentalmente. Es algo que ellos saben que deben mejorar, hemos trabajado y estoy seguro de que van a salir bien las cosas"

"Nos ha dado tiempo a trabajar algunos aspectos. Los que me hayan visto en el filial sabrán que mi filosofía es muy similar a la del primer equipo, pero sí matices que creemos que podemos mejorar hemos trabajado y visto en vídeos. Espero que los jugadores den un paso adelante. Con nuestra ayuda son los que tienen que sacarlo adelante"