Directo | Rueda de prensa de Pablo Hernández

Primera comparecencia en sala de prensa del nuevo técnico interino del CD Castellón

El castellonense dirigirá al equipo albinegro el sábado en León contra la Cultural

Entrenamiento del CD Castellón en la Ciudad Deportiva Globeenergy de Borriol con Pablo Hernández.

Entrenamiento del CD Castellón en la Ciudad Deportiva Globeenergy de Borriol con Pablo Hernández. / KMY ROS

Enrique Ballester

Castellón

Pablo Hernández se estrenará el sábado como entrenador interino del CD Castellón. El castellonense prepara la cita del sábado. Los albinegros buscarán la primera victoria de la temporada en León, contra la Cultural.

Sigue la rueda de prensa de Pablo Hernández, a partir de las 13.00 horas, en el directo de Mediterráneo.

