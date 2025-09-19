Diego Barri, de héroe en el ascenso con la Cultural a rival en León con el CD Castellón

Más allá de que la actualidad del CD Castellón esté marcada por el cambio en el banquillo, tras la destitución de Johan Plat, la visita del sábado a León aporta otras historias a la semana albinegra. Es el caso del retorno de Diego Barri a tierras leonesas. El centrocampista del conjunto orellut, un fijo en el once titular en lo que va de curso, fue uno de los héroes del ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El salmantino, que militó en las filas culturalistas durante las dos campañas anteriores, ambas con Raúl Llona como entrenador, rechazó la opción de renovación (que tenía pactada por objetivos) con el conjunto leonés en busca de un protagonismo diferentes en las filas del equipo albinegro.

Barri trata de superar a dos rivales en una conducción. / Erik Pradas

Barri, de hecho, ya fue objeto del deseo del Castellón en el verano anterior, pero finalmente siguió en la Cultural. Tras lograr el ascenso, el club orellut insistió y le convenció para liderar la medular, como está haciendo. En la Cultural coincidió con un exalbinegro: Eneko Satrústegui. El veterano zaguero zurdo sigue en la plantilla del cuadro leonés y podría enfrentarse al Castellón este sábado.

Trayectoria

La pasada fue la segunda temporada de Diego Barri en la Cultural. Fue la última, porque el propio futbolista salmantino, que manejaba varias ofertas además de las de Castellón y Cultu, se despidió en verano con un comunicado con sus redes sociales e hizo las maletas. En la última campaña, Barri participó en 38 partidos oficiales, con tres goles. En su etapa en León, acumuló 71 encuentros. Hoy cumple 30 años y es en la madurez cuando ha encontrado la continuidad en su rendimiento y juego.

Antes de asentarse en la Cultural, el recorrido de Barri fue múltiple. En su juventud, llegó a debutar en Primera División con el Getafe (dos partidos en 2018) y en Segunda con el Albacete (37 envites con los manchegos hasta 2020). Después pasó por Segunda B y Primera RFEF (Badajoz, filial del Celta y la mentada Cultural) y tuvo una breve experiencia en el extranjero (en el Osijek croata). Ahora busca ofrecer su mejor versión en el conjunto de Pablo Hernández.