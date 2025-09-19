Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Cultural Leonesa-Castellón

Pablo Hernández debutará en el banquillo del Castellón.

Pablo Hernández debutará en el banquillo del Castellón. / KMY ROS

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón visita a la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado, 20 de septiembre del 2025, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro arranca a las 16.15 horas, en el Estadio Reino de León.

Los albinegros llegan a la cita desde la 20ª posición, en zona de descenso, con dos empates y tres derrotas hasta la fecha. En cambio, el conjunto leonés viene de conseguir su primer triunfo (2-4 frente al Racing de Santander, en El Sardinero), lo que le ha impulsado hasta la 16ª posición, con cuatro puntos.

El encuentro, desde la perspectiva del Castellón, llega tras la destitución de Johan Plat a raíz del agónico 3-3 frente a la AD Ceuta en el Estadio SkyFi Castalia, lo que ha supuesto el ascenso desde el filial de Pablo Hernández, a expensas de la búsqueda del entrenador definitivo por parte de Haralabos Voulgaris.

El siguiente compromiso será también a domicilio, el lunes 29 de septiembre, a las 20.30 horas, frente al CD Leganés en el Estadio de Butarque.

