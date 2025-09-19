Directo: Cultural Leonesa-Castellón

El CD Castellón visita a la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado, 20 de septiembre del 2025, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro arranca a las 16.15 horas, en el Estadio Reino de León.

Los albinegros llegan a la cita desde la 20ª posición, en zona de descenso, con dos empates y tres derrotas hasta la fecha. En cambio, el conjunto leonés viene de conseguir su primer triunfo (2-4 frente al Racing de Santander, en El Sardinero), lo que le ha impulsado hasta la 16ª posición, con cuatro puntos.

El encuentro, desde la perspectiva del Castellón, llega tras la destitución de Johan Plat a raíz del agónico 3-3 frente a la AD Ceuta en el Estadio SkyFi Castalia, lo que ha supuesto el ascenso desde el filial de Pablo Hernández, a expensas de la búsqueda del entrenador definitivo por parte de Haralabos Voulgaris.

El siguiente compromiso será también a domicilio, el lunes 29 de septiembre, a las 20.30 horas, frente al CD Leganés en el Estadio de Butarque.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a Bob Voulgaris a destituir a Johan Plat como primer entrenador? El presidente del Castelló los desveló en una entrevista de Mediterráneo que puedes volver a leer en este enlace.