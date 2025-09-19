¿Sabes cuál es el límite de coste de plantilla del Castellón?
El club de la capital de la Plana ve incrementada la cantidad respecto a la temporada pasada
Como cada temporda cuando el mercade de fichajes se cierra, tanto en verano como en invierno, se publican las listas con el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los equipos de Primera y Segunda División. Un listado que permite ver cómo se han reforzados los clubs para afrontar sus objetivos. Y este septiembre de 2025, el CD Castellón ha visto incrementarse su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) según la actualización presentada este viernes.
El conjunto albinegro, el único representante de la Comunitat Valenciana en la categoría de plata, ha pasado de 8,5 a 11,3 millones. Aunque el que se lleva la palma es el recién descendido Leganés, con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165 (los tres militaban el curso pasado en Primera).
El incremento en Primera y Segunda ha sido del 4 % respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019-2020, según LaLiga.
¿Qué es el LCPD?
El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.
Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).
Así, cada club propone a LaLiga su Límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LaLiga aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.
Así queda el listado de LaLiga Hypermotion
Sporting de Gijón 11,492
Deportivo 11,490
Cádiz 7.065
Racing Club 12.106
Castellón 11,334
Cultural y Deportiva Leonesa 6,898
Mirandés 7,891
Valladolid 12,165
Leganés 14,773
Granada 4,298
Zaragoza 11,301
Albacete 8,511
Eibar 8,985
Andorra 6,461
Las Palmas 13,377
Córdoba 10,092
Ceuta 6,713
Huesca 11,537
Burgos 8,507
Almería 3,395
Málaga 11,718
+ Real Sociedad B (incluido en Real Sociedad)
