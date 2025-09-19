¿Sabes cuál es el límite de coste de plantilla del Castellón?

Como cada temporda cuando el mercade de fichajes se cierra, tanto en verano como en invierno, se publican las listas con el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los equipos de Primera y Segunda División. Un listado que permite ver cómo se han reforzados los clubs para afrontar sus objetivos. Y este septiembre de 2025, el CD Castellón ha visto incrementarse su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) según la actualización presentada este viernes.

El conjunto albinegro, el único representante de la Comunitat Valenciana en la categoría de plata, ha pasado de 8,5 a 11,3 millones. Aunque el que se lleva la palma es el recién descendido Leganés, con 14,773, seguido de Las Palmas con 13,377 y Valladolid con 12,165 (los tres militaban el curso pasado en Primera).

El incremento en Primera y Segunda ha sido del 4 % respecto al año anterior, con una suma global en la máxima categoría de 2.704 millones y en LaLiga Hypermotion a 200,107, con una cifras finales de compras y ventas que suponen las de la segunda mejor temporada después de la 2019-2020, según LaLiga.

¿Qué es el LCPD?

El LCPD es el importe máximo que cada club puede consumir durante esta temporada 2025/26, que incluye el gasto en jugadores, primer y segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, así como en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos incluidos en el LCPD deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Adam Jakobsen controlando un balón con el pecho / CD Castellón

Así, cada club propone a LaLiga su Límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, pero corresponde al Órgano de Validación de LaLiga aprobarlo o rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera de la entidad.

Límite salarial el Castellón 2024/25. / LaLiga

Así queda el listado de LaLiga Hypermotion

Sporting de Gijón 11,492

Deportivo 11,490

Cádiz 7.065

Racing Club 12.106

Castellón 11,334

Cultural y Deportiva Leonesa 6,898

Mirandés 7,891

Valladolid 12,165

Leganés 14,773

Granada 4,298

Zaragoza 11,301

Albacete 8,511

Eibar 8,985

Andorra 6,461

Las Palmas 13,377

Córdoba 10,092

Ceuta 6,713

Huesca 11,537

Burgos 8,507

Almería 3,395

Málaga 11,718

+ Real Sociedad B (incluido en Real Sociedad)