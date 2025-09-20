El uno a uno del Castellón en León | Vota al mejor

Matthys

|6| No tuvo demasiado trabajo y tampoco se complicó la vida. Mostró más templanza que en el debut en el SkyFi Castalia.

Mellot

|7| Buen partido. Cerró bien el costado derecho y lanzó a Cipenga por la banda. Ganó muchos duelos a campo abierto.

|8| Contundente en su vuelta a la titularidad. Fue de los que dio un paso adelante en el tramo más complicado.

Sienra

|7| Se complementó bien con su nueva pareja en la zaga. Sin errores de bulto, fue sustituido por una dolencia física.

Lucas Alcázar

|6| Sufrió ante Pibe por momentos, pero esforzó como titular, aunque vio una amarilla que le condicionó pronto.

Celebración del 1-3 de Kenneth Mamah. / CD Castellón

Diego Barri

|7| Marcó ante su exequipo. Agradeció la presencia de Ronaldo, menos solitario. Ovacionado en el cambio.

Ronaldo Pompeu

|7| Debut ilusionante. Mientras tuvo fuelle, mostró personalidad y criterio. Marcó el ritmo del juego y distribuyó.

Cipenga

|7| Casi marca en el primer minuto en una de sus carreras. Le faltó algo de colmillo, pero aportó en ambas bandas. Bien.

Álex Calatrava

|8| Marcó el 0-1, sacó el córner del 0-2 y resolvió en el tramo más difícil, con pases letales a Mamah y Jakobsen. Generó mucho y asistió en el 1-3.

Ronaldo Pompeu, tras el partido. / CD Castellón

Pablo Santiago

|7| Rozó el gol con una buena volea y se movió con astucia desde la izquierda. Ayuda en todas las facetas.

Jakobsen

|7| Se movió bien y buscó el gol. Un remate se le fue algo escorado y en otro le ganó el portero rival. Participó en el 0-2.

También jugaron

Salva Ruiz |6|. Cumplió. En el 1-2 lo sacaron de zona y la cobertura, para inhabilitar el desmarque del mediocentro rival, no llegó a tiempo.

Gere |7|. Listo para ajustar. Mezcló bien con Marco Doué en el último tercio de encuentro.

M. Doué |8|. Pletórico. Robó mucho y tiró del equipo hacia adelante. Clave en la acción del 1-3.

Brignani |7|. Sólido. Entró con naturalidad al partido en el momento más complicado, tras el 1-2.

Mamah |8|. Hizo todo bien. Trabajó la banda, agitó el ataque y embocó el 1-3.