CD Castellón | El debut feliz de Pablo Hernández, en cinco claves

Lo dijo en la previa del desplazamiento a León, el propio Pablo Hernández. No sabe cuánto tiempo estará al mando del CD Castellón, con el proceso de búsqueda de entrenador en marcha, pero va a dar lo máximo mientras dure. El castellonense está dispuesto a ponérselo difícil al presidente Haralabos Voulgaris, y de momento ha hecho lo que tenía que hacer. Ganar.

Además, la victoria del Castellón sobre la Cultural en el Estadio Reino de León (la primera de la temporada para los orelluts) llegó acompañada de buenas sensaciones. El éxito de Pablo en su primer examen no pareció fruto de la casualidad y puede resumirse en las siguientes claves.

Otro centrocampista

En los últimos partidos, el ya destituido Johan Plat había vaciado la medular. Diego Barri había actuado a solas como mediocentro, con el Castellón doblando la mediapunta y dejando mucho terreno que abarcar para el pivote. Cada vez que el rival superaba la presión alta, encontraba un océano verde sobre el que desplegar su ataque.

Ronaldo Pompeu, tras el partido. / LaLiga

Para intentar corregirlo, Pablo Hernández añadió un segundo mediocentro a la ecuación. El elegido fue Ronaldo Pompeu, ya recuperado de la lesión que lo apartó en las primeras semanas del curso. El veterano centrocampista demostró conocer el oficio. Marcó el tempo del encuentro, minimizó pérdidas y tomó siempre la decisión correcta. Nadie agradeció más su presencia que el propio Barri, que firmó también un buen partido a su vera. Barri anotó incluso el 0-2 a la salida de un córner. También funcionó la estrategia.

Los cambios

Cuando a Ronaldo se le acabó el fuelle, el Castellón lo notó. El 1-2 del minuto 64 abrió un espacio de incertidumbre. Ya había intentado Pablo reanimar al equipo antes incluso del gol de la Cultural, con la entrada de Salva y Gerenabarrena, pero el impacto fue mayor a raíz de la entrada de Marco Doué en la medular. Abarcó muchos metros, robó en campo contrario y lanzó ataques prometedores. Así se quitó de encima el dominio local y así germinó el gol de la sentencia para el Castellón.

También aportaron, desde el banquillo, Brignani y Mamah. El italiano entró por el lesionado Sienra en el momento más delicado, justo mientras el Reino de León celebraba el 1-2 y se adaptó al escenario con temple. Mamah, por su parte, jugó tan bien que aún resulta más llamativo que Mabil (ni un minuto en León) hubiera jugado tanto hasta esta jornada. El nigeriano coronó sus buenos minutos con una gran maniobra en la acción del 1-3: descarga, continuidad y remate.

El rol de Alberto

Es verdad que había cometido algún fallo, pero Alberto Jiménez sigue mandando. El experimentado defensa regresó a la titularidad de la mano de Pablo y el equipo ganó cuajo y contundencia. Alberto sale fortalecido de León. Funcionó al final con Brignani y al principio con Sienra. Fue uno de los que dio un paso adelante en los momentos de duda. La debilidad mental que había mostrado el equipo cuando los partidos se torcían era otro aspecto a corregir, y en León el Castellón consiguió reconducir la situación tras el 1-2, antes de que fuera tarde.

Álex Calatrava celebra su gol. / CD Castellón / Marc Guidotti

El mejor Cala

Quizá ya no llame tanto la atención, porque no es nuevo, pero Álex Calatrava sigue siendo el futbolista más determinante. Todo el juego diferencial de los albinegros pasa por él y amasa un volumen gigantesco de producción ofensiva. Ayer en León participó en los tres goles. Marcó el primero, botó el córner del segundo y asistió a Mamah en el tercero. También plantó a Jakobsen frente al gol poco antes del 1-3. En definitiva, Pablo acercó a Cala al área y Cala acercó a Pablo a la victoria.

Volver a ganar

El Castellón necesitaba ganar por múltiples razones. La fundamental: era la sexta jornada y aún no lo había hecho. El complemento: no ganaba fuera de casa desde el pasado mes de febrero, cuando derrotó al Racing de Ferrol (también 1-3). Todas las conclusiones lucen positivas. Con el triunfo (uno de uno para Pablo), el albinegrismo encara la semana con otro aire.