CD Castellón | Mamah: «Estoy encantado de participar y poder aportar»

Kenneth Mamah fue una de las buenas noticias del CD Castellón en la victoria sobre la Cultural Leonesa. El jugador orellut entró en el minuto 78 y tuvo un impacto positivo en el juego, coronando su aportación con el 1-3. «Estoy encantado de participar y poder aportar», dijo tras el partido.

«Habíamos perdido mucho y era importante ganar», remarcó el futbolista nigeriano, que admitió estar «muy contento» por su gol.

Hasta que saltó al césped en León, Kenneth Mamah apenas había participado este curso. El nigeriano solo había jugado seis minutos contra el Valladolid, hace un mes. La temporada pasada acumuló 24 partidos (22 como titular) y cuatro goles en 1.899 minutos, hasta que sufrió una lesión que lo apartó en el tramo final de la campaña.

Trayectoria

Kenneth Obinna Mamah nació en Nigeria en 1998 y, en un reportaje realizado por Mediterráneo a las pocas semanas de su llegada al club orellut, contó que todo lo ha conseguido a base de fe y de esfuerzo. Cuando escucha que su vida parece una película, porque a los 20 años estaba peleando en la ¡séptima! división italiana, sonríe y asiente. «Con la ayuda de Dios he trabajado mucho para llegar hasta aquí y no voy a parar, porque ahora quiero más», advirtió.

Tras jugar en Nigeria para el Federal Road Safety (FRSC), un equipo amateur», Mamah viajó a Europa. A Italia llegó con 20 años y allí tuvo que empezar desde lo más bajo. Primero en Gallarate, en el norte del país, y después en Lucera, donde compitió en séptima categoría y es todavía un ídolo.

De Lucera a Varese

Después fichó por el Città di Varese, donde compitió dos temporadas en la Serie D, el cuarto escalón del fútbol italiano. Por el camino, el atacante sufrió dos lesiones de rodilla. Su capacidad de trabajo, su verticalidad en el césped y su virtud futbolística le sirvieron para ganarse de nuevo el respeto del club y de sus aficionados.

Douglas Aurélio y Kenneth Mamah atienden a unos aficionados en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

Las buenas actuaciones de Kennet Mamah en Serie D le dieron la oportunidad de jugar en la segunda turca. En Turquía, en el Goztepe, fue uno de los protagonistas del ascenso. El radar de la dirección deportiva albinegra se fijó en él y ahora, siempre con fe y trabajo, encara en el Castellón su segunda temporada.