La previa | El Castellón B quiere asaltar el Johan Cruyff del filial del Barcelona

El Castellón B también ha vivido una semana convulsa. Nadie se ha perdido lo que ha sucedido al primer equipo, la salida (provisional o no) de Pablo Hernández para desempeñar las funciones del destituido Johan Plat, y la llegada de Carles Salvador para colaborar con el filial albinegro para preparar el partido que este lunes (19.00 horas) disputará contra el Barcelona Atlètic en el Estadio Johan Cruyff.

Todos se han querido abstraer de lo sucedido para estar con la mente puesta en este partido que llega después de sumar la primera victoria de la temporada frente al Reus CF Reddis en Gaetà Huguet (3-1). Ahora llega un filial del Barcelona que llega a la cita como uno de los candidatos para regresar a Primera Federación. Los azulgranas vencieron en su primer partido al Porreres (2-0) y después perder en Palma frente al Andratx (2-1).

Y en las filas del conjunto barcelonés militan dos castellonenses. El portero vallero Emilio Bernad, que este verano firmó por el Teruel, pero después la cosa se torció y acabó firmando en el Barcelona Atlètic, y el mediocentro benicarlando Brian Fariñas, futbolista con mucho peso la temporada pasada en el juvenil A y en el presente campeonato con el filial.

La citación

El Castellón B acude a esta cita con la duda del extremo zurdo criptanense Isidoro ‘Isi’ Angulo, fichado este verano procedente del Utebo. Por si acaso, el joven mediocentro valenciano juvenil Adrián Arapio entrará en la convocatoria.

Posible once del Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Yeray Izquierdo, David Sellés, Álex Alcira; Carlos Segura, Guillem Terma, Toni Gabarri, Nico Font; Miguelón Ferrer y Enric Gisbert.